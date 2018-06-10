王溢正提升專注力7局好投 率桃猿擊敗悍將

中華職棒10日在新莊棒球場進行富邦悍將隊與Lamigo桃猿隊的賽事，Lamigo桃猿先發投手王溢正主投7局失1分自責分，幫助球隊奪勝，賽後獲選為單場MVP。中央社記者張新偉攝 107年6月10日

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北10日電）中職Lamigo桃猿隊投手王溢正回先發輪值，今天對富邦悍將隊7局好投，廖健富、王柏融都開轟，終場以12比1擊敗悍將隊；王溢正復出首場表現亮眼，他說：「提升專注力」。



桃猿隊投手王溢正先前因腰部不舒服下二軍休息，球隊關鍵爭冠期回到一軍先發輪值，今天出賽投7局被敲5支安打，投出4次三振、2次保送，僅在4局接連被敲安打，失掉1分責失分，表現亮眼，球隊拿下勝利，王溢正也收下個人本季第4勝。



今天比賽一度因雨暫停，但不影響桃猿隊打擊火力，全場敲出18支安打，開賽悍將隊先發投手林煜清就出狀況，桃猿隊靠著保送、接連安打、暴投、失誤，首局就攻下4分、取得領先。



桃猿隊3局靠著廖健富個人本季第7轟多添1分，5局再起攻勢，靠著保送、接連安打，單局再添3分保險分；今天比賽7局打完桃猿隊10比1領先，王柏融8局補上2分砲，桃猿順利拿下勝利。



王溢正傷後歸隊首戰，因雨比賽一度暫停將近1小時，王溢正表示，期間就是想辦法讓身體先休息，如果恢復比賽還是要完成該負擔的投球局數，比賽時間因雨拖得比較久，王溢正坦言多少對身體有影響，「想辦法克服、提升專注力」。



桃猿隊近期與獅隊戰績拉鋸，但王溢正不認為有壓力，先前因傷在二軍的期間不斷強化身體，就是希望重回場上可以有好的表現，「把壓力攬在身上會有反效果，做好自己工作就好」。（編輯：張芷瑄）1070610





中華職棒10日晚間在新莊棒球場進行富邦悍將隊與Lamigo桃猿隊的賽事，8局上桃猿王柏融敲出左外野方向全壘打，帶有兩分打點。中央社實習記者林欣慧攝 107年6月10日