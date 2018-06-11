納達爾抱第17座大滿貫 稱不緊盯費爸20冠

納達爾（圖）10日第11次贏得法國網球公開賽男子單打冠軍，也是個人職業生涯第17座大滿貫賽冠軍。（圖取自ROLAND-GARROS推特twitter.com/rolandgarros）

（中央社巴黎10日綜合外電報導）男網世界排名第一的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）堅稱無意陷入與瑞士好手費德瑞（Roger Federer）的競爭，不會執著於超越他偉大對手的20座大滿貫賽冠軍紀錄。



法新社報導，納達爾今天以6比4、6比3、6比2擊敗奧地利對手提姆（Dominic Thiem），抱回生涯第11座法國網球公開賽冠軍，大滿貫賽單打金盃累積到17座，比年長4歲的費德瑞少3座。



然而32歲的納達爾表示，他並未掛懷這類目標，尤其生涯受傷勢所擾，一路來錯過9場大滿貫賽。



納達爾說：「我從來都不熱衷這種事。」



「看見別人錢比較多、房子比較大的時候，人不能老是感到沮喪，別人擁有比較多大滿貫的話也是一樣。」



「人不能以這種感覺過日子。」



「當然我也希望未來像羅傑（費德瑞名）一樣有20冠甚至更多，但我不會掛懷這種事。」



儘管今年，傷勢持續煩擾納達爾，臀部問題迫使他退出與克羅埃西亞名將西里奇（Marin Cilic）的8強賽。他錯過北美硬地賽季，不過在歐洲紅土賽季及時回歸。



他今天第3盤甚至因為手指抽筋影響血液循環而喊傷停。他坦言「感覺很可怕」。



納達爾擊敗提姆後告訴觀眾：「這一切太不可思議了，我很難形容現在的感覺。」「做夢都沒想過會在這裡贏11次，因為根本無法想像會這樣。」



「贏得這座冠軍一直是我夢想，大家都知道這場賽事對我來說有多重要。因此我希望大家明年再見。」（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070611



