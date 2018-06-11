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胡智為5局好投拿勝 黃暐傑連14場出賽無失分

發稿時間：2018/06/11 10:30

最新更新：2018/06/11 10:30

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（中央社記者謝靜雯台北11日綜合報導）旅美光芒3A投手胡智為今天對雙城隊先發，總計投5局失掉1分責失分，球隊6比1拿勝，胡智為個人本季第2勝；響尾蛇高階1A投手黃暐傑，中繼3局無失分，連14場出賽無失分。

胡智為今天首局有狀況，接連被敲安打、保送，讓雙城隊開賽就攻占滿壘，但接著飆出三振、讓打者打成雙殺出局，力守沒失分，胡智為第2、3局都讓對手3上3下，4局先被敲出安打、投出保送、隊友守備失誤，再被敲出高飛犧牲打失掉1分。

胡智為今天總計用70球先發投完5局，僅被敲出4支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率4.87、拿下勝投，本季目前為止戰績2勝5敗。

光芒隊打線發揮，全場敲出10支安打，3局靠著接連安打、保送，滿壘時再選到保送、先拿1分，4局再靠著接連3支安打、保送，單局攻下3分、奠定勝基，7局再起攻勢，靠著安打、保送、失誤，多添2分保險分，拿下比賽勝利。

響尾蛇隊高階1A投手黃暐傑，今天與運動家隊比賽，6局球隊0比4落後時接手中繼，總計投3局僅被敲出1支安打，投出2次保送、1次三振、無失分，兩隊9局打完戰成4比4平手，延長賽第10局，響尾蛇隊先拿1分，運動家隊靠著接連安打攻下2分，響尾蛇隊以5比6吞敗。

黃暐傑近期狀況維持不錯，加上今天出賽，連14場出賽無失分，目前本季總計18場後援出賽，投28.1局失掉9分責失分，戰績3勝1敗，防禦率2.86。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070611

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