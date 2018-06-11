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大都會完封洋基止敗 地鐵大戰扳回一城

發稿時間：2018/06/11 11:59

最新更新：2018/06/11 11:59

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會隊力圖振作，今天憑藉投手群壓制和佛瑞澤致勝2分砲，以2比0完封洋基隊，躲過地鐵大戰遭橫掃命運，並止住8連敗。

大都會近期打線嚴重低潮，截至賽前，近60局僅得6分，近15戰13敗，主場10連敗。本季地鐵大戰前兩場比賽，主場作戰的大都會都是首局開轟先馳得點，後續8局未再進帳分數，最後慘遭洋基逆轉。

大都會此役派魯戈（Seth Lugo）先發主投，對上爭取賽季第10勝的洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）。本季第2度先發的魯戈主投6局無失分，送出平生涯單場紀錄的8次三振，沒有保送，僅被敲2支零星安打。

這場比賽前半段，雙方打線都未能突破封鎖，直到5局下，大都會代打雷耶斯（Jose Reyes）安打上壘後，上季效力洋基的佛瑞澤（Todd Frazier）擊出左外野方向全壘打，連兩晚砲轟老東家，本季第7轟出爐。

大都會此後未再得分，靠後援投手格塞爾曼（Robert Gsellman）、史瓦查克（Anthony Swarzak）接力守成，終場以2比0擊退洋基，中止對戰6連敗。

魯戈本季第2勝入袋，防禦率降到1.77。塞維里諾主投5局失2分，送出7次三振，吞下本季第2敗。

洋基全場只擊出3支安打，沒有長打，吞下11次三振，本季首度遭對手完封。左手拇指痠痛的「法官」賈吉（Aaron Judge）未先發，8局上在全場歡呼聲中登場代打，因對方失誤上壘。

洋基4連勝止步，但因波士頓紅襪隊今天也輸球，洋基以42勝19敗保住美國聯盟東區龍頭，領先紅襪半場勝差。洋基11日休息，12日重返主場繼續打跨聯盟比賽，和華盛頓國民隊進行2連戰。（編輯：陳俊碩）1070611

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