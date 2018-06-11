王建民讚悍將投手素質 二軍比賽將隨隊

旅美球星王建民（右）11日起開始擔任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，二軍投手下午因雨改至普門中學練球，王建民也在一旁觀察，適時指導。中央社記者董俊志攝 107年6月11日

（中央社記者謝靜雯高雄11日電）中職富邦悍將隊請來王建民任二軍客座投手教練，今天正式向中職註冊客座教練身分，未來王建民在悍將隊二軍比賽時可在休息區中，王建民表示，這樣才能就近觀察投手群實際狀況。



王建民今天正式加入悍將隊二軍訓練，雖然此次客座教練時間僅20天，但王建民希望幫助球員做好投球基礎、了解怎麼保護好身體，在場上才能更長遠。



首日練習王建民在投手群傳接球時，特別指點年輕投手彭世杰，也幫忙投手陳明軒調整牛棚動作，他表示開工第一天感覺不錯，特別注意投手群一些小細節，包括出手的角度、重心等。王建民也稱讚悍將隊投手群有不錯的素質，「給他們時間和對的方式去成長，相信會有很好的成績出來」。



王建民特別點出，投手要固定動作至少需要一個月，才能讓身體去記憶，上到場上才有辦法自然展現出來，此次客座時間不長，所以會再跟二軍投手教練、體能教練溝通討論，希望20天過後，投手群還是可以照著固定的系統繼續維持訓練。



悍將隊今天正式向中華職棒註冊王建民為二軍客座投手教練，未來二軍比賽王建民可以進入球員休息區，他說：「跟著二軍比賽，才會了解場上發生什麼事、投球的內容。」（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070611