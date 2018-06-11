王建民看紀錄片鼻酸 是否回台小孩是考量[影]

旅美球星王建民（右）11日起開始擔任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，二軍投手下午因雨改至普門中學練球，王建民也在一旁觀察，適時指導。中央社記者董俊志攝 107年6月11日

（中央社記者謝靜雯高雄11日電）旅美球星王建民今天開始加入中職富邦悍將隊二軍，任客座投手教練，他分享先前拍紀錄片的過程，談及看到小孩不捨的畫面數度鼻酸，未來留在美國或回台發展，家人會是考量之一。



王建民今天起至6月底將任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，但王建民表示6月底客座任務結束後，會再返回美國，被問起未來規劃，他表示還沒有想要從球員身分退下來，「能投還是想要投下去」。



談起先前拍攝紀錄片「後勁：王建民的故事」，王建民說一開始蠻排斥的，身邊跟著一個人，感覺很彆扭，但經紀人不斷跟他說，「你有很好的故事，為什麼不做一些紀錄，之後給小朋友看，或者跟一些打棒球的後輩分享」。



王建民坦言，紀錄片完成後，重新再看時有幾個片段讓他感動、數度鼻酸，「一直以來和小孩聚少離多，每次要出門前他們都會哭，我也很捨不得」。



未來無論當球員、教練，選擇留在美國或回來台灣，王建民表示，家人、小孩會是考量之一，2個小孩現在一個9歲、一個在讀幼稚園，「出門時他們都會問，你要去哪裡、要去多久、會不會回來」等問題，讓王建民很捨不得。（編輯：張芷瑄）1070611



