王建民指點悍將投手 彭世杰：想催球速

（中央社記者謝靜雯高雄11日電）王建民今天首度加入中職富邦悍將隊二軍練球，指導年輕投手彭世杰和陳明軒。彭世杰表示，特別重視投球動作是否造成身體負擔，「王建民站在一旁，就會想要催球速」。



王建民今天起任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，今天開工首日球隊在普門中學練球，王建民在傳接球時緊盯21歲年輕投手彭世杰動作，也在一旁不斷幫忙調整。



彭世杰表示，當時看到王建民走過來很緊張，王建民提醒他擺臂動作幅度太大，容易造成身體負擔，要他嘗試修正；彭世杰和王建民相差17歲，「以前都會看王建民出賽，得知他要來當教練很興奮」。



彭世杰表示，希望接下來的時間可以在投球動作上、心理層面、怎麼面對比賽等，向王建民請教，被問起練球時王建民站在一旁的感覺，彭世杰笑說：「就是想要催（球速）下去。」



投手陳明軒在傳接球後進牛棚練投，王建民也在一旁指導，王建民提醒陳明軒左手動作開太快，會讓右手跟不上；陳明軒表示，先前也有人提醒過他類似的問題，但是如果改動作怕會影響自己的投球感覺。



陳明軒表示，王建民點出的問題，主要是認為這樣的投球方式會讓身體負擔大、容易受傷，陳明軒坦言「這樣投蠻容易累的」，王建民要他瞄準捕手，多運用下盤，陳明軒表示之後會再慢慢調整、修正。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070611