/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 納達爾川金會G7NBA
>rss

王建民指點悍將投手 彭世杰：想催球速

發稿時間：2018/06/11 16:24

最新更新：2018/06/11 16:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯高雄11日電）王建民今天首度加入中職富邦悍將隊二軍練球，指導年輕投手彭世杰和陳明軒。彭世杰表示，特別重視投球動作是否造成身體負擔，「王建民站在一旁，就會想要催球速」。

王建民今天起任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，今天開工首日球隊在普門中學練球，王建民在傳接球時緊盯21歲年輕投手彭世杰動作，也在一旁不斷幫忙調整。

彭世杰表示，當時看到王建民走過來很緊張，王建民提醒他擺臂動作幅度太大，容易造成身體負擔，要他嘗試修正；彭世杰和王建民相差17歲，「以前都會看王建民出賽，得知他要來當教練很興奮」。

彭世杰表示，希望接下來的時間可以在投球動作上、心理層面、怎麼面對比賽等，向王建民請教，被問起練球時王建民站在一旁的感覺，彭世杰笑說：「就是想要催（球速）下去。」

投手陳明軒在傳接球後進牛棚練投，王建民也在一旁指導，王建民提醒陳明軒左手動作開太快，會讓右手跟不上；陳明軒表示，先前也有人提醒過他類似的問題，但是如果改動作怕會影響自己的投球感覺。

陳明軒表示，王建民點出的問題，主要是認為這樣的投球方式會讓身體負擔大、容易受傷，陳明軒坦言「這樣投蠻容易累的」，王建民要他瞄準捕手，多運用下盤，陳明軒表示之後會再慢慢調整、修正。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070611

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP