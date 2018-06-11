盧彥勳肩傷動刀 無緣亞運

（中央社記者謝靜雯台北11日電）網球好手盧彥勳今天透過粉絲團指出，先前法網因為肩傷退賽，已於德國慕尼黑接受手術治療，術後至少需要進行9個月復健，接下來溫布頓公開賽、美國公開賽和亞運都不會參加。



盧彥勳在去年冬季訓練時，賽季中的肩傷問題又浮現，回到長庚醫院檢查後，發現是肩膀關結脣撕裂，一般需要開刀治療，但術後整個復健過程需9個月，考量到年紀及認為盧彥勳關結脣撕裂並沒有像投手那麼嚴重，長庚林瀛洲醫師建議先用復健的方式來治療。



盧彥勳今年1月也特地赴澳洲公開賽，找先前澳網幫他開手肘的醫生檢查及討論，獲得相同的建議。在長庚運動醫療團隊的協助之下，盧彥勳持續做相關的復健療程，希望能趕上接下來的法網及溫布頓公開賽。



初期看起來很順利，在4月份的訓練，也沒有明顯的疼痛發生，但五月初開始參加首爾挑戰賽後，打完第一場比賽，肩膀疼痛的感覺又開始產生，雖然經過治療，仍然未能減緩。



雖然盧彥勳法網期間，仍然積極的治療，但經評估後仍無法上場，選擇放棄法網賽事，並尋求更進一步的治療。在德國經紀人、物理治療師及法網醫生的推薦下，前往德國慕尼黑接受歐洲肩傷的權威醫生哈柏梅爾（Peter Habermeyer）的診斷，診斷後認為需開刀治療才有機會復元。



盧彥勳已於慕尼黑進行手術，手術過程也很順利完成，但手術後需要進行至少9個月的復健，這也代表盧彥勳將不會參加接下來的溫布頓公開賽、美國公開賽，也趕不上8月底在印尼雅加達亞運會。



盧彥勳表示，和團隊下這個決定也很煎熬，尤其在職業生涯尾聲的時候動刀，但不管接下來球賽的輸贏，都想要用較好的身體狀況，打好每一場球賽，到職業生涯正式告一段落，「這是對自己負責也是對支持我的球迷負責」。（編輯：吳協昌）1070611