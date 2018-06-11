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法網後ATP最新排名 納達爾守住球王寶座

發稿時間：2018/06/11 20:24

最新更新：2018/06/11 20:51

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根據世界職業網球協會11日公布的男網最新排名，抱回第11座法網冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾守住球王寶座。（圖取自ATP網頁atpworldtour.com）根據世界職業網球協會11日公布的男網最新排名，抱回第11座法網冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾守住球王寶座。（圖取自ATP網頁atpworldtour.com）

（中央社巴黎11日綜合外電報導）根據世界職業網球協會（ATP）今天公布的男網最新排名，昨天抱回第11座法網冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾守住球王寶座，排名第2的費德瑞以積分落後100點緊追在後。

法新社報導，隨著草地賽季即將展開，前網壇天王「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）預期將拉近和納達爾（Rafael Nadal）的積分差距。

本屆法網打入決賽的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）排名上升1位，來到第7名。在8強賽止步的德國選手茲韋列夫（Alexander Zverev）維持世界第3。

打進4強的阿根廷選手戴波特羅（Juan Martin Del Potro）排名上升2位，躍上第4名。

榜單前段排名變化明顯的，是本屆法網大黑馬義大利選手切奇納托（Marco Cecchinato），他的排名由世界第45衝上第27。

切奇納托之前從未在大滿貫賽贏得比賽，這回卻一路挺進法網4強，成為40年來首度打進大滿貫賽4強的義大利男網選手。

根據ATP最新排名，第5位是克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic），第6位是保加利亞選手狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），第8位是南非選手安德森（Kevin Anderson），3人排名全都下降1位。

排名第9是比利時選手高芬（David Goffin），第10名則是美國選手伊斯內（John Isner），兩人名次都未變動。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070611

延伸閱讀》納達爾抱第17座大滿貫 稱不緊盯費爸20冠

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