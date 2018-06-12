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陳偉殷4.1局失4分 隊友火力支援逃過敗投

發稿時間：2018/06/12 10:40

最新更新：2018/06/12 10:40

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（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）效力邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天出戰舊金山巨人隊，挑戰本季第2勝再度落空，投4.1局失4分，靠著隊友後續攻下5分，逃過敗投，終場馬林魚7比5逆轉勝。

陳偉殷繼4月29日本季首戰奪勝後，賽前連續7場比賽，都未能拿下第2勝，戰績1勝3敗，今天對決巨人隊強投邦賈納（Madison Bumgarner），投4.1局，除第2、4局讓打者3上3下外，其餘都讓巨人隊攻占得點圈。

陳偉殷度過首局無人出局，一、二壘有人危機後，第3局又有狀況，保送赫南德茲（Gorkys Hernandez），讓巨人隊靠著麥卡臣（Andrew McCutchen）、隆戈利亞（Evan Longoria）安打串連，攻下第1分。

馬林魚打線前3局遭到封鎖，4局下安德森（Brian Anderson）才從邦賈納敲出全隊首支安打，就是陽春砲，馬林局單局靠著3支長打，攻下2分，將比數逆轉2比1。

陳偉殷第5局1出局後再度遇到亂流，面對難纏的赫南德茲再度投出保送，被波希（Buster Posey）敲安後，麥卡臣安打追平比數，隨後故意保送第4棒隆戈利亞（Evan Longoria），但卻在關鍵滿壘情況下，因投手犯規掉分，讓馬林魚教練團決定換投。

陳偉殷此役投4.1局，連續3場出賽都投不滿5局，光是第3局就耗32球，導致此役總用球數86球偏高原因之一，被敲出6支安打，送出4次保送、5次三振，儘管在2比4落後退場，但靠著隊友火力支援，6局下追回2分，扳平比數，逃過敗投，防禦率升至6.13。

陳偉殷退場後，馬林魚共啟用5名牛棚投手，僅魯辛斯基（Drew Rucinski）7局上掉1分，馬林魚7局下再度發動攻勢，靠著保送、二壘安打，追平比數，捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）掃出兩分砲，再度取得7比5超前。

馬林魚第9局派出終結者巴瑞克勞（Kyle Barraclough）成功關門，終場馬林魚就以7比5獲勝。（編輯：黃于）1070612

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