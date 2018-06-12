江少慶3A初登板奪勝投 曾仁和無關勝敗

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）江少慶升上印地安人隊3A首場先發對紅人隊3A，5.1局失4分拿下勝投；小熊隊3A投手曾仁和出戰教士隊3A，僅投0.2局失3分，靠隊友砲火支援，逃過敗投，無關勝敗。



江少慶本季在印地安人隊2A出賽12場，繳出5勝2敗成績，防禦率2.90，表現亮眼，昨天升上3A與另一名旅美好手張育成同隊，今天升上3A初登板，張育成則以先發DH、第5棒角色出賽。



江少慶一開賽就連續解決8名打者，3局下1出局後遇到亂流投出1次保送，被敲出3支安打，失4分，包括艾雷拉（Dilson Herrera）3分砲。



江少慶第6局被首名打者敲安打後，用三振抓下第一個出局數後退場休息，投5.1局被敲出5安失4分，送出1次保送、3次三振，後續牛棚未再失分，終場印地安人7比4獲勝，江少慶3A初登板就搶下首勝。



同場出賽的張育成在連續2場比賽打擊熄火後，也有好表現，5打數2安打，吞下1次三振，打擊率升至2成70。



曾仁和今天在與教士隊雙重賽中，擔任首場比賽先發投手，首局三振首名打者後遇到危機，讓教士隊靠著保送和3支安打，攻下3分，僅投0.2局，靠著打線支援，小熊隊終場6比5獲勝，曾仁和逃過敗投，無關勝敗。



紅襪隊3A野手林子偉近期打擊表現穩定，今天先發對戰國民隊，再度敲出安打，連續13場敲安，並跑回1分，但苦吞2次三振，終場紅襪隊3比1贏球。（編輯：黃于）1070612