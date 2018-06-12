/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

中職新人測試會18日登場 85人拚圓職棒夢

發稿時間：2018/06/12 14:35

最新更新：2018/06/12 14:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中職18日將辦新人選拔測試會，為選秀前哨戰，今天公布報名審核通過名單，共85名選手，除現役球員親人外，曾任興農牛球員與總教練黃忠義之子黃紹熙，也報名參加。

今年中華職棒季中選秀7月2日將登場，新人選拔測試會測試會報名已於6月11日截止，18日將先在新莊棒球場舉行，預計25日確定名單。

中華職棒今天發布新聞稿公布，測試會共有85名選手審核通過，共有38位投手、8位捕手、18位內野手和21位外野手，包括中職現役球員的親人，施冠勛從小與哥哥施子謙一起打球，希望向哥哥看齊。

其他像是嚴宏鈞的哥哥嚴宏仁、陳琥的哥哥陳豪，也都來挑戰中華職棒。

除了兄弟檔外，翁緯喬接受父親翁豐堉的鼓勵，黃忠義之子黃紹熙也追隨父親的腳步，都來報名測試會並通過資格審核，想一圓職棒夢。

中職表示，今年參加測試會選手中，不乏擁有中華成棒培訓隊資歷的球員，以守備位置區分，投手有廖椿儒、林銘謙、林瑋滐、楊翔皓及施冠勛；捕手牛塏曄；內野手俎品辰；外野手湯凱焜、森育彬、黃紹熙、吳宗峻、洪仲平及劉展嘉等人。來自嘉義大學的蔡易廷，則是台灣稀有的蝴蝶球投手。

今年新人測試會同樣採實戰測試，野手將有6次（含）以上的打席，而投手將面對7至8個人次，當天上午8時20分將優先進行守備測試，再開始投打對決。(編輯:孫承武)1070612

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP