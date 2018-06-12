中職新人測試會18日登場 85人拚圓職棒夢

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中職18日將辦新人選拔測試會，為選秀前哨戰，今天公布報名審核通過名單，共85名選手，除現役球員親人外，曾任興農牛球員與總教練黃忠義之子黃紹熙，也報名參加。



今年中華職棒季中選秀7月2日將登場，新人選拔測試會測試會報名已於6月11日截止，18日將先在新莊棒球場舉行，預計25日確定名單。



中華職棒今天發布新聞稿公布，測試會共有85名選手審核通過，共有38位投手、8位捕手、18位內野手和21位外野手，包括中職現役球員的親人，施冠勛從小與哥哥施子謙一起打球，希望向哥哥看齊。



其他像是嚴宏鈞的哥哥嚴宏仁、陳琥的哥哥陳豪，也都來挑戰中華職棒。



除了兄弟檔外，翁緯喬接受父親翁豐堉的鼓勵，黃忠義之子黃紹熙也追隨父親的腳步，都來報名測試會並通過資格審核，想一圓職棒夢。



中職表示，今年參加測試會選手中，不乏擁有中華成棒培訓隊資歷的球員，以守備位置區分，投手有廖椿儒、林銘謙、林瑋滐、楊翔皓及施冠勛；捕手牛塏曄；內野手俎品辰；外野手湯凱焜、森育彬、黃紹熙、吳宗峻、洪仲平及劉展嘉等人。來自嘉義大學的蔡易廷，則是台灣稀有的蝴蝶球投手。



今年新人測試會同樣採實戰測試，野手將有6次（含）以上的打席，而投手將面對7至8個人次，當天上午8時20分將優先進行守備測試，再開始投打對決。(編輯:孫承武)1070612