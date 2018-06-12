看世足配啤酒 星級飯店轉播熱門賽事

（中央社記者吳欣紜、郝雪卿台北12日綜合報導）世界盃足球賽將於俄羅斯展開，不少飯店及餐飲業者搶搭熱潮，分別推出限定主題餐點甚至是啤酒優惠，星級飯店將轉播熱門賽事，讓北市及中市球迷能齊聚瘋足球。



世界盃足球賽14日將於俄羅斯開踢，全球勢必將掀起新一波的足球熱，台灣餐飲業者搶搭世足商機，也將在旗下餐廳轉播熱門世足賽事，讓民眾可以投過大螢幕轉播，與其他球迷一同熱血沸騰。



台北美福大飯店14日起將舉辦「狂樂世足月」，旗下Cocoon池畔酒吧與游泳池畔將架設大型屏幕、同步LIVE直播世足賽事，飯店全館各餐廳也將以足球為發想為設計餐點，像是富含牽絲口感的世足雙味披薩球、運用知名巧克力製成的足球花園餐點等。



香格里拉台北遠東國際大飯店6樓的李白居酒廊除了轉播賽事外，也推出豐富的主題拼盤佳餚包含龍蝦和牛堡拼盤、香辣水牛城拼盤、德國冷盤美饌等，讓球迷能看賽事配美食。



美式休閒餐廳Chili's除了設計6款限定餐點包含黃卡漢堡、豬肋排聯盟外，更設計APP「Chili's Stadium」，舉辦AR足球對戰，讓球迷身歷其境賽事之中。



看世足吃美食，少不了啤酒搭配。台北君悅酒店旗下Cheers歡飲廊與Ziga Zaga義大利餐廳也分別推出指定啤酒優惠，將配合此次世足賽賽事參賽國推出不同國家的啤酒給民眾挑選；台北西門町意舍酒店旗下吃吧餐廳在世足賽事舉辦期間，搭配餐點消費也可享啤酒買一送一優惠。



另外，台中市的五星級飯店看好世足盃帶來的商機，紛紛在世足盃比賽期間，規劃場地提供轉播賽事服務，包括台中亞緻大飯店、金典酒店、台中福華飯店等業者，除轉播賽事外，還為足球迷設計世足盃限定餐點，讓足球迷一邊看轉播一邊享用美食。



台中亞緻大飯店指出，主廚團隊推出的限定餐點「黃金右腳」外型像一顆足球，其實是雞肉咖哩飯，還在世足盃比賽期間舉辦冠軍預測抽獎活動，祭出雙人住宿券等獎品。



台中金典酒店表示，這次在12樓大廳酒吧設置兩台大電視，隨時提供最新的足球賽事轉播，並依照賽事轉播時間機動延長營業的時間，讓足球迷可以盡情觀賞比賽過程，還配合推出足球造型漢堡的組合套餐及足球甜點、麵包等，更有世足住房專案等。



台中福華大飯店也指出，酒吧提供180吋大螢幕實況轉播賽事，四強及冠亞軍賽當天前5名入場者，還可享啤酒免費暢飲，當日預測四強晉級與冠亞軍隊伍，猜對再贈「世足馬卡龍」1顆。



如果不想喝啤酒，在世足賽舉辦期間，西雅圖極品咖啡也推出相關活動，不論是購買咖啡產品或是想喝咖啡配蛋糕都能有優惠。（編輯：黃于、劉政權）1070612