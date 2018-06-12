世界盃開幕式 羅比威廉斯羅納度齊聚一堂

（中央社記者李晉緯台北12日電）世界盃開幕典禮，將以音樂饗宴為主軸，英國歌手羅比威廉斯、俄羅斯女高音嘉里富琳娜，和已退休的巴西足球名將羅納度齊聚莫斯科，與球迷同樂。



羅比威廉斯（Robbie Williams）說：「我很開心且興奮，能到俄羅斯做這麼特別的演出」，他也提到，能在世界盃開幕典禮中的8萬名球迷面前演出，「是他從兒時就懷有的夢想」。



2018年俄羅斯世界盃的開幕典禮與以往略微不同，除將焦點擺在音樂的演出外，14日的開幕戰將緊接在開幕典禮之後，但不變的是，開幕典禮的風格仍將以地主國為主，因此這次演出名單將有包括極受讚揚的俄羅斯新生代女高音嘉里富琳娜（Aida Garifullina）在內，呈現濃濃的俄羅斯風味。



嘉里富琳娜表示，她無法想像世界盃這麼盛大的慶典會在俄羅斯舉行，「我也從沒想過自己能參與其中」，她也透露，在7月15日的冠軍戰後，將回到同一個舞台演出。



兩屆世界盃冠軍得主，巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）表示，世界盃的開幕戰是極富意義的一戰，不論對球員或粉絲而言都是，因為那代表等了4年的足球饗宴終於再度到來。



羅納度提到，沒有人能預測比賽結果，唯一可以確定的是，整個比賽將是充滿紀念價值的，尤其對地主國來說，經過這麼多努力，忽然間所有球迷都前來，一起為最愛的足球狂歡，「4年前我在巴西感受過這樣的熱力，我也很樂於將這樣的感動分享給俄羅斯」。（編輯：吳協昌）1070612