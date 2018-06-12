年輕好手陷抉擇 陳昌源鼓勵兼顧學業與足球

（中央社記者李晉緯台北12日電）台灣三星電子將去年公益路跑報名費所得200萬元捐給家扶基金會，受助學生之一的劉智文今天和偶像陳昌源當面請益，陳昌源鼓勵劉智文兼顧學業和足球，好讓未來的路走得更寬廣。



台灣三星電子將2017年三星公益路跑報名費總收入新台幣200萬元，全數捐給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，作為「星美好獎助學金」，受惠於此獎助學金的劉智文，目前是花蓮高中足球隊選手，今天三星電子特別請到紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」主角、台法混血的前中華隊國腳陳昌源與劉智文相見歡。



陳昌源今天將盤帶、傳球、射門的訓練方式教給劉智文，並在教學後讓劉智文自由提問，就讀花蓮高中二年級的劉智文將升上高三，他為了該選擇升學或是繼續踢球而掙扎，因此求教於陳昌源。



對於是否繼續踢球的問題，陳昌源認為，學業與足球訓練是可以並進的，「我覺得你不必現在做出選擇，我甚至不認為要為了踢球放棄學業」，他告訴劉智文，升學、踢球同時進行，未來的路可以有更多選擇，雖然會辛苦一點，但現在努力，未來可有更多元的發展。



除此之外，陳昌源也鼓勵劉智文，如果想在足球路上有更好的發展，就該設法讓自己的球技更加精進，除了教練交代的訓練菜單外，自己要再試著做更多努力，「現在網路發達，很多訓練的影片網路上都能看到，可以試著讓自己的技術更加提升」。



將升高三的劉智文是家扶基金會輔導的學生，他在父母離異且父親病逝後，與姐姐相依為命仰賴社會福利資源生活，這讓他一度必須放棄最愛的足球，在家扶基金會及企業伸出援手後，才能繼續參與足球訓練，並與花蓮高中連兩年拿下全國高中甲級足球聯賽季軍。（編輯：管中維）1070612