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世界盃男籃資格賽 陳信安林志傑田壘任副領隊

發稿時間：2018/06/12 20:01

最新更新：2018/06/12 20:01

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（中央社記者李晉緯台北12日電）中華隊將在主場進行的世界盃男籃亞洲區資格賽，陸續迎戰菲律賓、日本，籃協理事長謝典霖今天宣布聘任「黃金世代」的陳信安、林志傑、田壘擔任副領隊，和球迷一起支持中華隊。

中華民國籃球協會今天舉辦Together We Stand記者會，要為正積極備戰世界盃亞洲區資格賽的中華隊打氣，謝典霖更當場宣布，邀請陳信安、林志傑、田壘擔任副領隊。

陳信安2014年退休、林志傑2015年宣布自國家隊退役、田壘今年開刀治療左腳踝傷勢，三人這次無法披中華隊戰袍打接下來的世界盃亞洲區資格賽，但他們仍致力號召球迷為中華隊加油。

林志傑表示，這次賽事在台灣舉辦，他盼給年輕球員有更多的機會表現，將努力訓練的成果呈現給大家，「我也會繼續透過各種方式分享我的經驗與對籃球的熱愛，希望鼓勵更多球迷一起為中華隊站出來」。

談到印象最深的中華隊主場賽事，陳信安表示，應該是2001年的瓊斯盃，當時比賽的鳳山體育館是可容納7000人的場地，比賽時卻湧入超過1萬名觀眾，「球迷給我的鼓勵與震撼至今還讓我印象深刻，希望今年在和平籃球館也能夠擠滿球迷，激發出運動員的潛力」。

田壘認為，每次站上國際賽場，球迷的支持都是激勵球員全力拚戰的強大動力，這次比賽在主場，場上球員需要球迷在現場的吶喊與歡呼，「希望大家都可以踴躍進場來幫球員加油」。

世界盃亞洲區資格賽，6月29日、7月2日兩天將在台北和平籃球館進行，前兩階段戰績1勝3負的中華隊，將陸續對上菲律賓、日本，這兩場比賽中華隊得再拿下1勝，才能取得晉級門票。

世界盃亞洲區資格賽6月29日、7月2日兩場主場賽事門票，經售票系統清理各端點及超商未結帳票券與退票後，目前還有部分門票可供購買，剩餘票券將於13日中午12時，在年代售票及各大超商購票通路開放購買。（編輯：管中維）1070612

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