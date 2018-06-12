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中信詹子賢兩分砲 陳琥奪先發首勝

發稿時間：2018/06/12 22:37

最新更新：2018/06/12 22:37

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（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中職中信兄弟投手陳琥今天先發對戰富邦悍將，投5.2局失3分，靠著詹子賢兩分砲及富邦單場4次失誤，終場中信9比4獲勝，陳琥本季奪第2勝，也是生涯首場先發勝投。

中信兄弟今天在主場台中洲際棒球場迎戰富邦悍將，各派出年輕投手陳琥、林政賢應戰。

陳琥投5.2局用113球，為本季新高，失3分，包括被林哲瑄第5局轟出陽春砲，儘管富邦9局上靠著于孟馗從陳柏豪手中敲陽春全壘打，追回1分，但中信兄弟終場仍以9比4獲勝，陳琥收下個人本季第2勝，也是生涯首場先發勝投。

今年開季從二軍出發的張志強，6月5日才升上一軍，此役單場4打數2安打，包辦3分打點，生涯首次獲選為單場MVP，目前打擊率高達4成09，他表示，二軍總教練林威助有提醒他，打擊時打確實一點，並扮演好球隊助攻的角色。

林政賢5月31日本季初登板，先發出戰Lamigo桃猿隊僅投3局失1分退場，今天對戰中信兄弟第2局出現危機，先因守備失誤掉1分後，又被張志強在滿壘情況下掃出二壘安打帶有2分打點，第4局再被詹子賢揮出兩分砲，為中信兄弟隊史第1700轟，林政賢連續2場先發僅投3局退場，失5分。

富邦悍將換上黃亦志中繼2局無失分，6局下林克謙登板，內野守備出現亂流，單局出現3次失誤，僅投0.2局，被敲3安，失3分皆非自責分，羅國華投1.1局掉1分，賴鴻誠投1局無失分、飆2K。

上半季戰績排名前2名的Lamigo桃猿、統一獅勝差僅1.5場，兩隊明天將進行割喉戰，統一獅2連戰首戰將派出王牌投手、開季繳出連12場優質先發的羅里奇，對決桃猿洋投尼克斯。（編輯：管中維）1070612

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