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反間諜官員：去俄國看世界盃 小心手機被駭

發稿時間：2018/06/13 10:31

最新更新：2018/06/13 10:31

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）世界盃足球賽本週在俄羅斯開踢，反情報單位官員今天向準備到場觀賽的美國旅客提出建議，不要攜帶電子裝置，以免遭到不法分子或俄國政府的駭客手法入侵。

聯邦調查局（FBI）幹員、美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任伊凡尼納（William Evanina）今天寫給路透社的聲明中警告，就算是旅客覺得自己不是什麼重要人物，還是會成為駭客鎖定的目標。

伊凡尼納說：「如果你打算帶著手機、筆電、PDA或其他電子裝置，毫無疑問，裝置上的任何資料（特別是你的個人可識別資訊）都可能遭到俄羅斯政府或網路罪犯入侵。」

「企業或政府官員的風險最大，但別以為你不是什麼重要人物就不會變成下手目標。如果可以就不要帶。如果一定要帶，不要帶你平常用的那一台，沒有使用的時候把電池拔掉。」

另一個匿名美國官員指出，英國安全單位也向社會大眾以及赴俄參賽的英格蘭足球隊提出類似警告。

英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）聲明指出：「在英國足球協會出發前往俄羅斯參加2018年世界盃足球賽之前，正提供網路安全的專業建議。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070613

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