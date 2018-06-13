/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

宋文華短A出發近日初登板 林子偉連14場敲安

發稿時間：2018/06/13 11:30

最新更新：2018/06/13 11:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，近期出賽持續維持好手感，13日單場5打數敲出2支安打，連14場出賽敲安。（圖取自Pawtucket Red Sox臉書www.facebook.com/GoPawSox）旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，近期出賽持續維持好手感，13日單場5打數敲出2支安打，連14場出賽敲安。（圖取自Pawtucket Red Sox臉書www.facebook.com/GoPawSox）

（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美教士隊投手宋文華，被分配至短期1A，近期有望職業生涯初登板；旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，近期出賽持續維持好手感，今天單場5打數敲出2支安打，連14場出賽敲安。

旅美投手宋文華2016年底加盟美國職棒教士隊，但旅美生涯起頭並不順利，去年整季沒能有實戰出賽，宋文華持續調整，今天確定被分發至短期1A三城沙塵暴隊（Tri-City Dust Devils），球隊賽事將從台灣時間16日開始，宋文華有機會近期美職生涯初亮相。

紅襪隊3A今天與國民隊3A交手，林子偉先發打第1棒、守中外野，首局敲出飛球出局，3局敲出安打，5局敲出滾地球出局，7局敲出二壘打；林子偉總計5打數敲出2支安打，賽後打擊率升至2成80。

國民隊開賽就有攻勢，首局靠著保送、觸身球保送、接連3支安打，開賽就局得3比0領先，紅襪隊4局反攻，靠著林德（Adam Lind）陽春砲先拿1分，再靠著接連安打、高飛犧牲打，將比數追到2比3。

兩隊8局打完，紅襪隊2比3落後，9局紅襪隊靠著接連保送、安打、失誤，單局攻下3分、翻轉戰局，終場以5比3拿勝。（編輯：黃于）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP