宋文華短A出發近日初登板 林子偉連14場敲安

旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，近期出賽持續維持好手感，13日單場5打數敲出2支安打，連14場出賽敲安。（圖取自Pawtucket Red Sox臉書www.facebook.com/GoPawSox）

（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美教士隊投手宋文華，被分配至短期1A，近期有望職業生涯初登板；旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，近期出賽持續維持好手感，今天單場5打數敲出2支安打，連14場出賽敲安。



旅美投手宋文華2016年底加盟美國職棒教士隊，但旅美生涯起頭並不順利，去年整季沒能有實戰出賽，宋文華持續調整，今天確定被分發至短期1A三城沙塵暴隊（Tri-City Dust Devils），球隊賽事將從台灣時間16日開始，宋文華有機會近期美職生涯初亮相。



紅襪隊3A今天與國民隊3A交手，林子偉先發打第1棒、守中外野，首局敲出飛球出局，3局敲出安打，5局敲出滾地球出局，7局敲出二壘打；林子偉總計5打數敲出2支安打，賽後打擊率升至2成80。



國民隊開賽就有攻勢，首局靠著保送、觸身球保送、接連3支安打，開賽就局得3比0領先，紅襪隊4局反攻，靠著林德（Adam Lind）陽春砲先拿1分，再靠著接連安打、高飛犧牲打，將比數追到2比3。



兩隊8局打完，紅襪隊2比3落後，9局紅襪隊靠著接連保送、安打、失誤，單局攻下3分、翻轉戰局，終場以5比3拿勝。（編輯：黃于）1070613