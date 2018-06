NBA勇士2連霸慶功遊行 球員親切與勇迷互動

(中央社加州奧克蘭12日綜合外電報導)美國職籃NBA金州勇士連兩年抱回總冠軍,粉絲上街參加慶功大遊行,數名球員也跳下巴士,與群眾互動。



美聯社報導,勇士隊員搭乘開放式雙層巴士,穿梭加州奧克蘭城區,街道兩旁成千上萬名粉絲身著呼應勇士球衣的藍金色服飾,站在架好的路障後方,高舉揮舞「王朝」、「蟬聯總冠軍」等標語。



「咖哩小子」柯瑞(Stephen Curry)、NBA總冠軍賽最有價值球員(MVP)杜蘭特(Kevin Durant)和其他勇士隊球員輪番向勇迷舉起歐布萊恩冠軍獎盃(Larry O'Brien Trophy)。據官方說法,當天現場粉絲人數可能達到100萬。



遊行開始前,柯瑞在簡短的現場轉播訪問中說:「我們從沒真的想過有機會辦這樣的遊行,更別說辦兩次,如今卻辦了第3次。」「這是為你們而辦的!我們會嘗試貪心點,再辦更多次。」





勇士隊員麥吉(JaVale McGee)、楊恩(Nick Young)和貝爾(Jordan Bell)等人大方入鏡、和粉絲互動;連教頭柯爾(Steve Kerr)也參一腳,上前替粉絲簽名。



只穿著短褲的麥吉告訴KGO-TV電視台:「和他們共度此刻讓我很興奮。」「我們的粉絲太棒了!他們給的愛真的很美好。」



36歲奧克蘭居民卡普(Jasmine Culp)帶著3個孩子參加遊行,她把嘴唇塗成藍色,身穿金光閃閃、綴滿亮片的裙子和腰帶,以及藍金色相間的羽毛飾品。



卡普坦言,由於勇士計劃明年將主場遷到舊金山,這可能是全家最後一次在奧克蘭參加遊行。



「看到這座城市重要的一部分要搬走了,挺難過的。」「不太想跨過大橋才能看見他們,但我們還是會去的。」(譯者:梁元齡/核稿:蔡佳敏)1070613





#DubNation, you are AMAZING! Thank you for making the #WarriorsParade another unforgettable day 🏆🏆 pic.twitter.com/7JsAUtMOrY