NBA勇士2連霸慶功遊行 球員親切與勇迷互動

美國職籃NBA金州勇士連兩年抱回總冠軍，粉絲上街參加慶功大遊行。（圖取自勇士隊推特twitter.com/warriors）

（中央社加州奧克蘭12日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士連兩年抱回總冠軍，粉絲上街參加慶功大遊行，數名球員也跳下巴士，與群眾互動。



美聯社報導，勇士隊員搭乘開放式雙層巴士，穿梭加州奧克蘭城區，街道兩旁成千上萬名粉絲身著呼應勇士球衣的藍金色服飾，站在架好的路障後方，高舉揮舞「王朝」、「蟬聯總冠軍」等標語。



「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）、NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）杜蘭特（Kevin Durant）和其他勇士隊球員輪番向勇迷舉起歐布萊恩冠軍獎盃（Larry O'Brien Trophy）。據官方說法，當天現場粉絲人數可能達到100萬。



遊行開始前，柯瑞在簡短的現場轉播訪問中說：「我們從沒真的想過有機會辦這樣的遊行，更別說辦兩次，如今卻辦了第3次。」「這是為你們而辦的！我們會嘗試貪心點，再辦更多次。」





勇士隊員麥吉（JaVale McGee）、楊恩（Nick Young）和貝爾（Jordan Bell）等人大方入鏡、和粉絲互動；連教頭柯爾（Steve Kerr）也參一腳，上前替粉絲簽名。



只穿著短褲的麥吉告訴KGO-TV電視台：「和他們共度此刻讓我很興奮。」「我們的粉絲太棒了！他們給的愛真的很美好。」



36歲奧克蘭居民卡普（Jasmine Culp）帶著3個孩子參加遊行，她把嘴唇塗成藍色，身穿金光閃閃、綴滿亮片的裙子和腰帶，以及藍金色相間的羽毛飾品。



卡普坦言，由於勇士計劃明年將主場遷到舊金山，這可能是全家最後一次在奧克蘭參加遊行。



「看到這座城市重要的一部分要搬走了，挺難過的。」「不太想跨過大橋才能看見他們，但我們還是會去的。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070613





「咖哩小子」柯瑞（圖）和其他勇士隊球員，輪番向勇迷舉起歐布萊恩冠軍獎盃。（圖取自勇士隊推特twitter.com/warriors）

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