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穀保李承風將投入中職選秀 未來性看漲

發稿時間：2018/06/13 14:30

最新更新：2018/06/13 14:30

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）穀保家商潛力投手李承風將投入今年中華職棒選秀，穀保總教練周宗志表示，李承風高中時期持續進步，控球、變化球精準是優勢，就個性來說，「已具備打職棒的成熟度和想法」。

目前高三的李承風是穀保家商棒球隊隊長，在年初高中棒球聯賽（木棒組）比賽時，就有在考慮畢業後是否投入中職選秀，在與家人和教練團討論過後，決定今年投入選秀。

李承風高一、二時主要以野手為主，但持續針對投手這塊強化，高三開始扛投手重責，表現也很穩定，球速持續進步，均速約落在135至138公里，最快曾投到142公里。

周宗志表示，李承風高中3年持續在進步，「控球、變化球是他的優勢，看好他未來有很大的進步空間」；李承風在穀保任隊長，很有責任感，個性和想法成熟，周宗志認為，李承風已經具備準備投入職棒的條件。

中職僅有4隊，每年都有不少好手加入、競爭激烈，但今年目前為止有意投入職棒選秀的高中應屆畢業生中，投手並不多，李承風具不錯條件，選在今年投入選秀有不小優勢；周宗志表示，高中畢業就投入職棒有一定優勢，大學球員出來選，除非有很好的資歷，否則不見得吃香，高中畢業、因為比較年輕，球團也願意給較多的空間。（編輯：黃于）1070613

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