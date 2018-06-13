台英混血足球小將 獲邀赴俄參加國際友誼賽

台北市濱江國小4年級台英混血學生謝又甯（右3）從海選活動脫穎而出，將赴俄羅斯參加國際足球友誼賽，也獲得全球體壇盛事世界盃足球賽14日開幕戰門票。（謝大衛提供）中央社記者龍柏安傳真 107年6月13日

（中央社記者龍柏安台北13日電）台北市濱江國小4年級的謝又甯是台英混血兒，從海選中脫穎而出，受邀前往俄羅斯莫斯科參加國際足球友誼賽，也獲得明天世界盃開幕戰門票，參與這場全球體壇盛事。



謝又甯的母親是台灣人，父親謝大衛（Dave Carroll）是英國人，在台任職英文編輯。謝大衛本身就對足球很狂熱，從小栽培寶貝兒子踢球，每年暑假也會帶著兒子返回英國，參加當地的足球學院鍛鍊，跟著年齡較大的孩子一塊比賽，進步神速。



由台北歐洲學校所舉辦的TES勝利聯盟U10歲組，謝又甯今年賽季踢進破紀錄的36球，獲選聯盟MVP與金靴獎，進球數比U8與U12組的金靴獎得主多出一倍，因而從海選中出線，獲得前往俄羅斯的門票。



俄羅斯國營能源巨擘、俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）從2013年起，每年都會邀請各國一名U12歲小球員，前往俄羅斯參加國際友誼賽，今年恰逢世界盃舉辦年，主辦單位為替世界盃造勢，擴大舉辦，破天荒邀請211個國際足總的會員國小將一起參與，共分成32隊，進行戶外5人制賽事。



謝又甯透過父親友人表示，他很榮幸可以代表台灣參加今年世界盃的相關活動，能夠前往俄羅斯對他是種很難得的經驗，希望透過這次機會可以學習更多技巧，未來應用到比賽場上。



這次謝又甯的隊友包括來自俄羅斯、巴拉圭、海地以及澳洲等國，隊名則取為非洲野狗隊，可惜的是球隊僅拿下1勝2負戰績，未能晉級。謝又甯預計和父母看完世界盃開幕戰後，和家人一塊返台。（編輯：黃瑞弘）1070613