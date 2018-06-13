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世界盃足球賽將登場 俄羅斯首戰阿拉伯

發稿時間：2018/06/13 17:46

最新更新：2018/06/13 17:46

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（中央社記者龍柏安台北13日電）全球足球迷引頸期盼的2018世界盃足球賽，明晚11時於俄羅斯首都莫斯科的魯茲尼基體育場開踢，開幕戰由地主俄羅斯對上沙烏地阿拉伯，替4年一度的世界盃揭開序幕。

今年世界盃開幕將以音樂饗宴為主軸，由英國男星羅比威廉斯（Robbie Williams），與俄羅斯新生代女高音嘉里富琳娜（Aida Garifullina）現場演唱，加上退休的巴西球星「外星人」羅納度（Ronaldo）現場與球迷同樂，打造音樂與足球的嘉年華。

為了籌辦今年世界盃，俄羅斯投入總計108億美元（約新台幣3248億元）預算，其中主要用在12座場館的整建，而要進行開幕戰的魯茲尼基體育場（Luzhniki Stadium），目前已在進行最後階段的道路清洗，準備迎接比賽的到來。

本屆世界盃開幕戰，將由參賽32國當中，世界排名最低的兩隊擔綱，包括目前世界排名滑落至70的俄羅斯，出戰排名67的沙烏地阿拉伯。

今年許多足球專家都不看好地主俄羅斯能從小組預賽出線，他們在世界盃前備戰狀況也不理想，最近8個月內一勝難求，包括最後一場面對土耳其的熱身賽以1比1踢平，俄羅斯已連續7場比賽未嚐勝果，其中還輸了4場比賽。

蘇聯自1991年解體，俄羅斯成為獨立國家後，未曾從小組賽脫困，若他們首役無法扳倒沙烏地阿拉伯，他們很有可能成為繼2010南非世界盃後，第2支在小組預賽就被淘汰的地主球隊。（編輯：管中維）1070613

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