世足賽2026年主辦權 美加墨合體取得

美國、加拿大和墨西哥合力獲得2026年世界盃足球賽主辦權，擊敗對手摩洛哥。（圖取自U.S. Soccer推特twitter.com）

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）成員國今天投票結果出爐，由美國、加拿大和墨西哥合力獲得2026年世界盃足球賽主辦權，擊敗對手摩洛哥。



FIFA成員國在莫斯科舉辦的FIFA會員大會投票表決，由美國、墨西哥和加拿大組成的北美3國在總票數203票中獲得134票，摩洛哥65票。



聯手申辦的美國、墨西哥和加拿大聲稱，擁有現成的現代化體育場館和四通八達的運輸系統。



摩洛哥的主辦計畫目前仍大多停留在紙上談兵，必須興建多座場館。2026年世足賽的參賽隊伍將擴增為48隊，反對者質疑摩洛哥是否有能力應付。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1070613



壓倒性勝出 美加墨贏得2026年世足賽主辦權



（中央社莫斯科13日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）大會今天投票選出2026年世界盃會內賽主辦國，美國、加拿大和墨西哥聯合申辦，贏得壓倒性票數勝出。摩洛哥第5度申辦世足會內賽，依舊鎩羽而歸。



路透社報導，北美3國美國、加拿大和墨西哥聯合申辦，贏得獲得134票，擊敗摩洛哥（65票）。



2026年世足賽會內賽的參賽隊伍將從目前的32隊，首次擴增為48隊。2018年世足賽會內賽明天將在俄羅斯開踢。



FIFA大會在莫斯科展覽中心（Moscow Expocentre）舉行，雙方各有15分鐘上台拉票的最後機會。北美3國保證，如由他們主辦，世足賽將會帶來110億美元盈利，摩洛哥則說可以帶來50億美元利潤。



雖然這是首度由3個國家共同舉辦世足賽，但絕大部分比賽是在美國進行。



80場比賽中，有10場在加拿大、10場在墨西哥、60場在美國，決賽將在新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）登場。大都會人壽體育場是職業美式足球聯盟（NFL）紐約巨人隊和紐約噴射機隊的主場。



美國足球協會（US Soccer Federation）會長科迪羅（Carlos Cordiero）說：「感謝大會託付我們主辦2026年FIFA世界盃足球賽，這是莫大的榮幸。」



「足球是今天唯一的贏家。」



美國曾在1994年主辦世足賽會內賽，墨西哥則在1970年和1986年兩度主辦，加拿大從未主辦過，但曾在2015年主辦女子世足賽。這是摩洛哥第5度申辦世足賽會內賽失利。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1070613





CONFIRMED



134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’



2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 🏆⚽️ pic.twitter.com/FB2mkmcj29 — FIFA Media (@fifamedia) 2018年6月13日