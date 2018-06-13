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牛塏曄再見安 亞運成棒中培隊攻擊還不穩定

發稿時間：2018/06/13 20:35

最新更新：2018/06/13 20:55

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zoom in 亞運中華成棒培訓隊13日與世大棒中華培訓隊在台中進行首場交流賽，亞運中培隊牛塏曄敲出再見安打，助隊以7比6拿勝。中央社記者謝靜雯攝　107年6月13日亞運中華成棒培訓隊13日與世大棒中華培訓隊在台中進行首場交流賽，亞運中培隊牛塏曄敲出再見安打，助隊以7比6拿勝。中央社記者謝靜雯攝　107年6月13日

（中央社記者謝靜雯台中13日電）亞運中華成棒培訓隊今天與世大棒中華培訓隊首場交流賽，亞運中培隊一路落後、後半段追分，後援投手王政浩飆速穩守，牛塏曄再見安，以7比6拿勝，總教練許順益表示：「攻擊還不穩定」。

亞運中華成棒培訓隊持續以賽代訓，前陣子與中職二軍打交流賽，今天起將與世大棒中培隊打3場交流賽，許順益表示，交流賽輸贏並不特別看重，主要要求內容，目前看來還是守優於攻，打擊穩定度希望可以更好。

今天比賽亞運中培隊由許文錚先發，開賽就有狀況，接連被敲安打，首局就失掉4分，兩隊3局打完亞運中培隊0比4落後，但比賽後半段開始追分，8局打完6比6扳平比數，9局靠著牛塏曄再見安，拿下首場交流賽勝利。

許順益表示，投手群還在調整階段，今天原本就打算採投手車輪戰，設定許文錚先投3局，今天投球狀況不理想，會再了解是否有傷勢；但許順益特別點名後援投手王政浩表現穩定，後援2局無失分，最快球速148公里，「是稱職的終結者、心臟也夠強」。

亞運中培隊下週將與讀賣巨人隊三軍打2場交流賽，26日出發赴美國移地訓練，野手陳偉志先前春季聯賽時受傷，教練團希望他完整休息，美國移地訓練不會隨隊，但許順益表示：「陳偉志是最終24人名單的人選，之後捷克、荷蘭移地訓練就會加入球隊」。（編輯：李亨山）1070613

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