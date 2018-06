世足賽登場倒數 德國力拚56年來首次連霸

(中央社莫斯科13日綜合外電報導)德國隊4年前在巴西奪下隊史第4座世界盃足球賽冠軍,他們希望能在本屆世足7月15日決賽再次舉起金盃,成為56年來首支連霸隊伍。



本屆世界盃明天開踢,64場賽事將在俄國歐陸地區11個城市的12座球場進行,期間長達32天。



德國在2014年準決賽以7比1血洗主辦國巴西,然後在里約熱內盧馬拉卡那體育場經過延長的決賽中,由中場球員格策(Mario Goetze)於第113分鐘射門破網,終場以1比0險勝阿根廷奪下冠軍。



義大利曾於1934年、1938年連兩屆拿下金盃,巴西也在1958年、1962年連奪冠軍,成為世界盃連霸的唯二國家。



衛冕軍德國隊本屆會外賽10勝0敗,是唯一拿下全勝的歐洲球隊,共踢進43球,只丟4球。



德國和巴西在賽前最被看好奪冠,擁有年輕球員陣容的法國看好度緊接在後。英格蘭自1966年在主場奪得隊史唯一金盃後,試圖終結50多年的冠軍荒。



連7屆闖進會內賽的美國隊沒能參與本屆賽事,拿過4座金盃的義大利也在去年11月會外賽遭瑞典淘汰,這是他們1958年以來首度無緣會內賽,連續14屆晉級會內賽的紀錄告終。



荷蘭於2010年世界盃決賽輸給西班牙,在本屆歐洲區會外賽A組排名第3無緣晉級。連奪2015年、2016年美洲盃冠軍的智利也爆冷淘汰。



冰島和巴拿馬則是第一次進軍世足會內賽,秘魯則是1982年以來首度闖進,埃及上次參賽可追溯到1990年。



人口約33萬5000人的冰島,成為世足史上參賽人口最少國家,打破千里達及托巴哥共和國(Trinidad and Tobago)2006年創下的130萬人紀錄。



阿根廷隊長梅西(Lionel Messi)和葡萄牙球星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo),在過去10年分別5度獲得國際足總世界足球先生(FIFA World Player of the Year)殊榮,這屆世足可能是他們角逐金盃的最後機會。



梅西將於24日滿31歲,他曾率領阿根廷打進1次世足決賽及3次美洲盃決賽,但從未奪冠;33歲的C羅則幫助葡萄牙贏得2016年歐洲國家盃冠軍。



巴西前鋒內馬爾(Neymar)、英格蘭隊長凱恩(Harry Kane)、埃及球星薩拉(Mohamed Salah)、法國前鋒格里茲曼(Antoine Griezmann)及比利時德布勞內(Kevin de Bruyne),都將參加世足並競逐足球先生殊榮。



本屆世足將啟用影像助理裁判(VAR)技術,如果發生進球、罰球、直接判紅牌、錯判紅黃牌的「明顯誤判」,可透過耳機告知裁判有改判的必要。(譯者:陳彥鈞/核稿:徐崇哲)1070613