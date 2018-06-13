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世足賽登場倒數 德國力拚56年來首次連霸

發稿時間：2018/06/13 21:51

最新更新：2018/06/13 21:51

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）德國隊4年前在巴西奪下隊史第4座世界盃足球賽冠軍，他們希望能在本屆世足7月15日決賽再次舉起金盃，成為56年來首支連霸隊伍。

本屆世界盃明天開踢，64場賽事將在俄國歐陸地區11個城市的12座球場進行，期間長達32天。

德國在2014年準決賽以7比1血洗主辦國巴西，然後在里約熱內盧馬拉卡那體育場經過延長的決賽中，由中場球員格策（Mario Goetze）於第113分鐘射門破網，終場以1比0險勝阿根廷奪下冠軍。

義大利曾於1934年、1938年連兩屆拿下金盃，巴西也在1958年、1962年連奪冠軍，成為世界盃連霸的唯二國家。

衛冕軍德國隊本屆會外賽10勝0敗，是唯一拿下全勝的歐洲球隊，共踢進43球，只丟4球。

德國和巴西在賽前最被看好奪冠，擁有年輕球員陣容的法國看好度緊接在後。英格蘭自1966年在主場奪得隊史唯一金盃後，試圖終結50多年的冠軍荒。

連7屆闖進會內賽的美國隊沒能參與本屆賽事，拿過4座金盃的義大利也在去年11月會外賽遭瑞典淘汰，這是他們1958年以來首度無緣會內賽，連續14屆晉級會內賽的紀錄告終。

荷蘭於2010年世界盃決賽輸給西班牙，在本屆歐洲區會外賽A組排名第3無緣晉級。連奪2015年、2016年美洲盃冠軍的智利也爆冷淘汰。

冰島和巴拿馬則是第一次進軍世足會內賽，秘魯則是1982年以來首度闖進，埃及上次參賽可追溯到1990年。

人口約33萬5000人的冰島，成為世足史上參賽人口最少國家，打破千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）2006年創下的130萬人紀錄。

阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）和葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），在過去10年分別5度獲得國際足總世界足球先生（FIFA World Player of the Year）殊榮，這屆世足可能是他們角逐金盃的最後機會。

梅西將於24日滿31歲，他曾率領阿根廷打進1次世足決賽及3次美洲盃決賽，但從未奪冠；33歲的C羅則幫助葡萄牙贏得2016年歐洲國家盃冠軍。

巴西前鋒內馬爾（Neymar）、英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）、埃及球星薩拉（Mohamed Salah）、法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）及比利時德布勞內（Kevin de Bruyne），都將參加世足並競逐足球先生殊榮。

本屆世足將啟用影像助理裁判（VAR）技術，如果發生進球、罰球、直接判紅牌、錯判紅黃牌的「明顯誤判」，可透過耳機告知裁判有改判的必要。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070613

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