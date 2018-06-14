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林子偉連15場敲安 張進德5打數1安打

發稿時間：2018/06/14 11:20

最新更新：2018/06/14 11:20

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（中央社記者謝靜雯台北14日綜合報導）旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉今天與國民隊交手，單場5打數敲出1安，延續連續場次安打至15場；海盜隊小聯盟2A捕手張進德今天比賽也敲安，近6場出賽有安打。

紅襪隊3A今天與國民隊3A交手，林子偉先發打第一棒、守游擊，前3次打擊機會沒有表現，6局敲出安打、推進壘上跑者，9局吞下三振，賽後打擊率跌至2成77，但連15場出賽敲安。

紅襪隊開賽就有攻勢，首局靠著奧爾曼（Mike Ohlman）陽春砲取得領先，4局再起攻勢，靠著保送、接連6支安打，單局攻下4分、奠定勝基；國民隊比賽前5局打線受制，直到6局才靠著接連安打，拿下唯一1分，紅襪終場以5比1拿勝。

海盜隊2A捕手張進德與大都會隊比賽中，先發蹲捕、打第7棒，首局敲出滾地球出局，3局吞下三振，5局敲出飛球出局，8局敲出安打，總計5打數敲出1支安打，替球隊跑回1分，賽後打擊率3成33。

海盜隊開賽攻勢不斷，首局1人出後，先靠接連安打、保送，攻佔滿壘，雷諾茲（Bryan Reynolds）敲出滿貫砲替球隊取得領先，2局再靠著塔克（Cole Tucker）陽春砲多添1分。

大都會隊2、3局各追1分，5局海盜隊克萊格（Will Craig）開轟，8局張進德率先安打上壘，再靠著隊友安打攻勢跑回球隊第7分，海盜隊終場以7比2拿下勝利。（編輯：黃瑞弘）1070614

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