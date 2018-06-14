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蔡易廷蝴蝶球投出特色 中職測試會拚圓夢

發稿時間：2018/06/14 13:27

最新更新：2018/06/14 14:35

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世大棒中華培訓隊蔡易廷（圖）是國內少見的蝴蝶球投手，從國中開始模索，直到大四才漸能掌握投法，今年也有報名參加18日舉行的中職選秀測試會。中央社記者謝靜雯攝 107年6月14日世大棒中華培訓隊蔡易廷（圖）是國內少見的蝴蝶球投手，從國中開始模索，直到大四才漸能掌握投法，今年也有報名參加18日舉行的中職選秀測試會。中央社記者謝靜雯攝 107年6月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）世大棒中華培訓隊蔡易廷是國內少見的蝴蝶球投手，從國中開始模索，直到大四才漸能掌握投法，「因為球速不快、但不想放棄，只能找不同出路」，今年也報名中職選秀測試會。

蔡易廷為嘉義大學棒球隊大四球員，此次被選入世界大學棒球錦標賽中華培訓隊，總教練林宗毅表示，蔡易廷算是投手群中的伏兵，國內少見以蝴蝶球球路為主的投手，蝴蝶球路徑難以預測，會像蝴蝶飛舞般飄動，目前培訓隊的捕手也都還在適應中。

世大棒培訓隊昨天與亞運培訓隊打交流賽，這也是世大棒培訓隊集訓後首場正式對外比賽，蔡易廷5局一出局後接手，投2.2局僅被敲出一支安打、無失分；蔡易廷表示，昨天比賽狀況還沒有調整好，從春季聯賽結束後，有1、2個月沒有面對實戰打者。

蔡易廷從國中開始，任國小棒球隊教練的爸爸蔡政育開始教他丟蝴蝶球，花了很長時間摸索，直到大學四年級才真正有辦法投出蝴蝶球。蔡易廷表示，本來想要拚球速，「但後來發現自己素質其實沒有這麼好，但又不想放棄棒球，轉個角度，希望走出不同的特色」。

以蝴蝶球為主要球路，蔡易廷說，蝴蝶球最難的是控球，而且也比較怕濕氣重，因為球種特殊，不僅捕手難掌握，「有時候跟隊友傳接球，會打到他們的胸口，也有隊友會叫我不要丟蝴蝶球」。

蔡易廷把蝴蝶球當直球丟，「狀況好時非常有自信，遇到狀況不好只能想辦法調整，這就是挑戰」；蔡易廷今年也有報名參加18日舉行的中職選秀測試會，他坦言一直以來都有職棒夢，但測試最後結果只能交給上帝，「好不容易熬出來了，這種機會不會放過」。（編輯：黃瑞弘）1070614

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