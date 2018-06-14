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籌組足球職業聯賽 體育署盼結合屬地主義

發稿時間：2018/06/14 17:50

最新更新：2018/06/14 17:50

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（中央社記者李晉緯台北14日電）教育部體育署「足球6年計畫」如火如荼進行，除扎根基層也盼籌組職業聯賽，署長林德福今天表示，希望先籌組聯盟再引進地方資源，成立具屬地主義的球隊。

足球6年計畫補助經費達新台幣1億7360萬元，林德福認為，今年是6年計畫重要的一年，「要把制度、布局做好」，他提到將以此聘50名足球專任運動教練投入基層扎根，至於整體足球發展，上到職業、下到基層，體育署都會全力支持，「希望讓踢球的小朋友有個願景」。

對於職業聯賽的籌組，林德福表示，他個人傾向以成立獨立公司，取代將聯賽掛在協會底下的作法，並以先建立職業聯盟，再來找球隊加盟的運作方式執行。

林德福提到，他希望職業球隊能採屬地主義，「這次新建、修繕6個專用場地時，就有和地方政府先口頭約定，希望未來這6個地方都能有專屬職業隊」。他也盼屆時球隊能有地方政府、公營企業、在地私人公司，甚至是當地球迷的資源投入。

足球6年計畫包括學生足球運動聯賽、足球普及推廣（樂樂足球）、優秀學生運動人才、足球場地及設備器材，補助經費達1億7360萬元，其中在扎根基層上，希望建立各階層梯隊，讓大學、高中、國中球隊分別達到16隊、32隊、64隊的目標。

林德福說，體育署為推足球運動，每年補助大學球隊每隊100萬元、高中球隊每隊80萬元、國中球隊每隊50萬元的經費，經過一段時間努力推廣，目前大學、高中、國中球隊，已分別達到18隊、20隊、49隊的規模。

林德福也提到，體育署目前以專案計畫，補助地方聘任足球專任運動教練，希望聘任50名足球專任運動教練到學校擔任教練。（編輯：管中維）1070614

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