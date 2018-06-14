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談首次進場看球 陳昌源對彭政閔開轟印象深

發稿時間：2018/06/14 19:44

最新更新：2018/06/14 20:06

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中華職棒中信兄弟隊14日晚間邀請台法混血足球好手陳昌源到台中洲際棒球場擔任開球嘉賓，陳昌源帥氣將球踢進球門，完成開球儀式。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年6月14日中華職棒中信兄弟隊14日晚間邀請台法混血足球好手陳昌源到台中洲際棒球場擔任開球嘉賓，陳昌源帥氣將球踢進球門，完成開球儀式。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年6月14日

（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）台法混血足球好手陳昌源今天表示，人生首次進場看球就是2010年中華職棒兄弟象的比賽，彭政閔在該場比賽也敲出全壘打，除了是個很棒回憶外，還是場重要的比賽。

世界盃足球賽今天開幕，中信兄弟特別邀請陳昌源到台中洲際棒球場開球，陳昌源穿上彭政閔背號23號球衣，在彭政閔助攻下，將球踢進球門，完成開球儀式。

陳昌源回想起，人生第一次進場看的棒球賽，就是2010年兄弟象的比賽，該場比賽冗長，直到彭政閔上場敲出全壘打後，全場為之瘋狂，他也像孩子般雀躍，是個很棒的回憶，對他而言也是一場很重要的比賽。

除了受邀開球外，陳昌源也趁機宣傳自己的紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」，希望在場的棒球迷也能多瞭解足球運動。（編輯：管中維）1070614

世界盃足球賽14日開幕，中華職棒中信兄弟隊晚間邀請台法混血足球好手陳昌源（左）到台中洲際棒球場開球，在兄弟球員彭政閔（右）助攻下，將球踢進球門，完成開球儀式。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年6月14日世界盃足球賽14日開幕，中華職棒中信兄弟隊晚間邀請台法混血足球好手陳昌源（左）到台中洲際棒球場開球，在兄弟球員彭政閔（右）助攻下，將球踢進球門，完成開球儀式。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真　107年6月14日
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