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中信彭政閔致勝轟 官大元睽違1年多奪勝投

發稿時間：2018/06/14 22:21

最新更新：2018/06/14 22:21

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（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）中華職棒中信兄弟今天出戰富邦悍將，彭政閔第7局在1比1平手情況下揮出兩分砲，終場中信以3比1贏球，官大元中繼1.1局、睽違1年多再度拿下勝投。

富邦悍將今天作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，富邦派出洋投布魯斯，對決中信投手楊志龍，兩人都投6局，同樣在第4局掉1分，包括富邦胡金龍此役也轟出本季第6發全壘打。

中信兄弟彭政閔7局下從富邦悍將中繼投手張耿豪手中敲出兩分砲，為本季第4轟，助中信打破1比1僵局，終場中信就以3比1獲勝。

楊志龍先發6局僅失1分，本季首場優質先發，但無關勝敗，官大元中繼1.1局拿下勝投，這也是他繼2016年10月14日以來，再度奪勝，並完成個人生涯第300次奪三振的紀錄。

有趣的是，台法混血足球好手陳昌源今天受邀為中信兄弟開球，而他2010年首次進場看球，看的就是兄弟象的比賽，彭政閔該場比賽也開轟，今天再度見證彭政閔敲出全壘打。

彭政閔去年僅2發全壘打，今天比賽結束本季已累積4轟，且打擊率高達3成10，他賽後受訪時透露，近2、3年都持續研究自己體能狀況，唯有適時讓身體得到應該有的幫助，才能讓自己有更好的體能狀況。

儘管中信兄弟上半季已無緣爭冠，彭政閔則是放眼下半季，他提到各隊都在等待下半季，準備爭取總冠軍賽最後一張門票，並認為經過上半季洗禮，大家都會打出更好的成績，下半季將會是非常好看的比賽。

林智勝5月31日升上一軍後，以擔任指定打擊或守一壘為主，今天為本季首度先發守三壘，3打數無安打，還吞下2次三振，打擊率跌至1成85。（編輯：管中維）1070614

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