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馬林魚鏖戰巨人16局 陳偉殷也上場代打

發稿時間：2018/06/15 11:01

最新更新：2018/06/15 12:10

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（中央社記者黃巧雯台北15日綜合報導）美國職棒邁阿密馬林魚隊、舊金山巨人隊今天鏖戰16局，馬林魚隊在野手用光的情況下，連投手陳偉殷都上場代打，吞下三振。巨人隊最後靠著16局上攻下3分，終場6比3獲勝。

兩隊前9局3比3平手進入延長賽後，第10至15局都未能攻下分數，16局上巨人隊桑多華（Pablo Sandoval）在滿壘情況下，敲出安打帶有2分打點，打破平手僵局，隨後赫南德茲（Gorkys Hernandez）揮出高飛犧牲打再追加1分。

馬林魚隊16局下最後反攻機會，在野手用光的情況下，1出局後派出原訂17日將先發對老東家巴爾的摩金鶯隊的陳偉殷上場代打，吞下三振。巨人隊終場以6比3贏球，避免系列賽被橫掃。

陳偉殷本季累計15個打數2支安打，2分打點，打擊率1成33。

馬林魚隊與巨人隊比賽歷時4小時49分才結束，雙方共動用12名投手，馬林魚隊赫南德茲（Elieser Hernandez）後援5局，被敲出4支安打，失3分，苦吞本季第4敗。（編輯：黃瑞弘）1070615

凡事都有第一次陳偉殷大聯盟生涯首次代打（管理員）#16局下加班上場

陳偉殷 チェン・ウェイン CHEN WEIYIN 發佈於 2018年6月14日

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