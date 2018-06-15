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林子偉連16場敲安 張育成長打表現佳

發稿時間：2018/06/15 12:00

最新更新：2018/06/15 12:00

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（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，持續維持好手感，今天出賽3打數敲1安，連16場出賽敲安；印地安人隊3A野手張育成手感燙，今天單場3安，近3場出賽都有長打。

紅襪隊3A今天與費城人隊3A交手，林子偉先發打第一棒、守游擊，首局敲出飛球出局，3局敲出安打，5局敲出平飛球出局，8局選到保送，今天出賽總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率2成78。

費城人隊開賽就有攻勢，首局靠著保送、接連2支安打、失誤，取得2比0領先，2局再起大局，靠著接連6支安打、保送，單局攻下5分、奠定勝基，4局再靠著保送、失誤、安打，拿下全場第8分。

紅襪隊打線不連貫，全場敲出7支安打，僅在5局靠著觸身球保送、接連安打，拿下唯一1分，終場以1比8吞敗。

張育成今天在與紅人隊3A比賽中，先發打第2棒、守游擊，張育成近期出賽長打產量佳，今天首局敲出安打，接著巴恩斯（Brandon Barnes）敲出2分砲，印地安人隊開賽就取得領先。

張育成3局敲出二壘打，印地安人隊再靠著保送、接連安打，單局攻下3分、拉開領先差距；張育成4局吞下三振，6局再敲出二壘打，但隊友沒有攻勢串聯，沒能替球隊拿下分數。

張育成單場5打數敲出3支安打，其中有2支二壘打，吞下1次三振，賽後打擊率2成78，近期3場出賽都有敲出二壘打；印地安人隊比賽前半段積極搶分，終場以8比2拿勝。(編輯:孫承武)1070615

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