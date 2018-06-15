西班牙換帥動盪 戰C羅領軍葡萄牙見真章

西班牙是本屆世界盃爭冠大熱門，但是陣前換帥是否帶來衝擊，對葡萄牙的小組賽首戰就可見分曉。（中央社）
（中央社莫斯科15日綜合外電報導）近2年保持不敗金身的足球強權西班牙是本屆世界盃爭冠大熱門，但是陣前換帥是否帶來衝擊，今天（台灣時間16日凌晨2時）對葡萄牙的小組賽首戰就可見分曉。
原西班牙總教練盧柏迪古（Julen Lopetegui）宣布，世界盃結束後，將出任皇家馬德里隊教頭一職。消息一出，西班牙足球協會13日隨即開鍘，改由耶羅（Fernando Hierro）掌兵符。
無敵艦隊陣2天前臨陣換船長，現得迎接首戰，隊長拉莫斯（Sergio Ramos）與執教經驗不多但肩負重擔的新教頭耶羅站在在同一陣線，宣示球隊團結。
拉莫斯說：「沒有人比得上耶羅，他是偉大的球員，長期以來對我們很熟悉。」
西班牙足協顯然擔心，皇馬找盧柏迪古掌帥印，可能引發西班牙球界長久以來，皇馬與巴塞隆納間的球員嫌隙。
拉莫斯同時身兼皇馬隊長，堅稱換帥事件沒有傷了任何人的感情。
拉莫斯說：「沒有任何裂痕。我們都是獨立個體、有不同想法，但共同的信念都一樣，我們來這裡就是要贏得世界盃。」
相較之下，西班牙的首戰對手、鄰國葡萄牙團隊顯得風平浪靜。葡萄牙陣中擁有現任世界足球先生「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。
身為皇馬超級巨星，33歲的C羅自知本屆可能是他世界盃奪冠的最後圓夢機會。也許他在場上還能再拚幾年，但很難想像2022年卡達世界盃，依舊由他領軍葡萄牙。
同在伊比利半島的西葡兩國，葡萄牙上一次擊沉無敵艦隊是2004年歐國盃，在分組賽以1比0淘汰西班牙，當時年僅19歲的C羅也在陣中。
C羅接下來足球生涯中，成為葡萄牙的頂尖球員，150場國際賽中踢進81球。
不過C羅輝煌戰績之下仍帶著一個問號：他穿上葡萄牙戰袍時，不如他效力曼聯與皇馬的英雄表現。C羅總共參與3屆世界盃，只踢進3球。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070615
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