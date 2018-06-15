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好勝心是贏球關鍵 陳昌源世足看好巴西隊

發稿時間：2018/06/15 17:00

最新更新：2018/06/15 17:00

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（中央社記者卞金峰、陳婕翎台北15日電）2018FIFA世界盃足球賽開踢，台法混血足球選手陳昌源今天下午為官方腕錶站台，他認為，好勝心是贏家必備特質，陳昌源更以球評身分說，這屆世足賽他最看好巴西隊奪冠。

為宣傳紀錄片的陳昌源今天出席世界盃官方腕錶記者會，身為鐘錶控的他表示，非常驚艷手錶可以做到監控進球與否及各選手得分、紅黃牌現況，直呼這是一錶在手，掌握世足最新消息。

「夏維耶」陳昌源過去曾入選比利時國家隊U19，2011年正式加入中華隊後首度代表台灣出賽，在去年雙十節在中華隊與巴林關鍵戰役後宣布退役。目前新工作是球評，但他笑稱，講球比踢球難，適逢世足賽，他以球評身分說，最看好巴西隊奪冠。

陳昌源給中華隊的球員一些建議，他認為，贏家不需要有殺手特質，但必須對一切事物都有著強烈好勝心，不能只有上場比賽才想著贏球，應該要連平時練習都渴望第一，如果整個團隊的選手都有這樣的心態，就是冠軍隊伍。

面對媒體詢問看完自己的紀錄片「敢夢者：最後一擊 陳昌源」感想為何，陳昌源說，家庭一直是他重要的支柱之一，但印象中從未聽過父親讚美他，片中聽到父親的稱讚，他很激動。

他也提及，自從去年退役後，周圍常有希望他再度復出的聲音。這次回台正巧聯絡到去年入籍台灣，代表中華台北足球代表隊出賽的周定洋，在與他的交流中，意外使他興起重回球場的念頭，但目前還未定案。1070615（編輯：卞金峰）

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