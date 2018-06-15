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拔河隊出國比賽缺盤纏 畢典義賣籌經費

發稿時間：2018/06/15 17:54

最新更新：2018/06/15 18:43

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金門金湖國小拔河隊為了籌措日本青少年室內拔河錦標賽參賽經費，15日畢業典禮時擺攤義賣，不少師長與來賓慷慨解囊，縣政府教育處長李文良（左）也以實際行動表達支持。中央社記者黃慧敏攝　107年6月15日金門金湖國小拔河隊為了籌措日本青少年室內拔河錦標賽參賽經費，15日畢業典禮時擺攤義賣，不少師長與來賓慷慨解囊，縣政府教育處長李文良（左）也以實際行動表達支持。中央社記者黃慧敏攝　107年6月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門金湖國小拔河隊為了籌措日本青少年室內拔河錦標賽參賽經費，利用今天畢業典禮義賣，不少師長來賓慷慨解囊。校方感謝縣府支持參賽，教育處官員更以實際購買共襄盛舉。

今天的畢業典禮，教練團吳映潔、周彥辛、陳騰耀、楊鎧仰帶領學生在體育館擺攤義賣。除了全日本青少年室內拔河錦標賽紀念衫外，還有師生手作餅乾、家長提供的芭樂，以及小飾品文具，供家長和來賓選購。

金湖國小校長陳為信表示，拔河隊師生15人出國參賽總經費約需新台幣67.5萬元，金湖鎮公所補助30萬元、縣府編列預算的學校獎助金25.5萬，師生自付12萬元部分，則是透過義賣紀念衫籌措。

拔河隊參加8月在東京舉行的全日本青少年室內拔河錦標賽，鼓勵精進技能並與外國學生交流。陳為信感謝縣府支持這項活動，並期許拔河隊，團隊精神及紀律的展現更勝於成績，希望學生謹記，拔河培養的堅毅精神，終生受用無窮。

縣政府教育處長李文良在致詞結束後也來到攤位前買了兩件紀念衫，以實際行動表達支持。李文良表示，透過義賣讓學生明白珍惜資源的重要，更了解出國一趟不容易，對學生很富有教育意義。

吳映潔在民國101年到湖小後，大力推動拔河運動，不但拿下金門縣中小學拔河錦標賽冠軍，晉級全國賽。近3年來，更在教育部體育署全國各級學校室內拔河比賽，以及全國拔河協會盃室內拔河錦標賽中5度進入冠亞軍賽，抱回5座亞軍獎杯。

吳映潔說，拔河隊為5、6年級學生，其中6年級只有11人，比起台灣本島的國小人數優勢和體育班選手，這種表現相當不簡單，也讓全國拔河協會肯定小朋友表現。

今天義賣活動中，前金湖鎮民代表林長鴻慨捐1萬元、人翔體育用品公司捐款5000元，讓拔河隊師生倍感振奮。

吳映潔說，義賣雖然只有一天，但紀念衫持續接受預訂中，一件600元，期盼鄉親共襄盛舉，讓孩子一圓國外拔河的願望。（編輯:陳政偉/孫承武）1070615

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