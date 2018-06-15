拔河隊出國比賽缺盤纏 畢典義賣籌經費

金門金湖國小拔河隊為了籌措日本青少年室內拔河錦標賽參賽經費，15日畢業典禮時擺攤義賣，不少師長與來賓慷慨解囊，縣政府教育處長李文良（左）也以實際行動表達支持。中央社記者黃慧敏攝 107年6月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門金湖國小拔河隊為了籌措日本青少年室內拔河錦標賽參賽經費，利用今天畢業典禮義賣，不少師長來賓慷慨解囊。校方感謝縣府支持參賽，教育處官員更以實際購買共襄盛舉。



今天的畢業典禮，教練團吳映潔、周彥辛、陳騰耀、楊鎧仰帶領學生在體育館擺攤義賣。除了全日本青少年室內拔河錦標賽紀念衫外，還有師生手作餅乾、家長提供的芭樂，以及小飾品文具，供家長和來賓選購。



金湖國小校長陳為信表示，拔河隊師生15人出國參賽總經費約需新台幣67.5萬元，金湖鎮公所補助30萬元、縣府編列預算的學校獎助金25.5萬，師生自付12萬元部分，則是透過義賣紀念衫籌措。



拔河隊參加8月在東京舉行的全日本青少年室內拔河錦標賽，鼓勵精進技能並與外國學生交流。陳為信感謝縣府支持這項活動，並期許拔河隊，團隊精神及紀律的展現更勝於成績，希望學生謹記，拔河培養的堅毅精神，終生受用無窮。



縣政府教育處長李文良在致詞結束後也來到攤位前買了兩件紀念衫，以實際行動表達支持。李文良表示，透過義賣讓學生明白珍惜資源的重要，更了解出國一趟不容易，對學生很富有教育意義。



吳映潔在民國101年到湖小後，大力推動拔河運動，不但拿下金門縣中小學拔河錦標賽冠軍，晉級全國賽。近3年來，更在教育部體育署全國各級學校室內拔河比賽，以及全國拔河協會盃室內拔河錦標賽中5度進入冠亞軍賽，抱回5座亞軍獎杯。



吳映潔說，拔河隊為5、6年級學生，其中6年級只有11人，比起台灣本島的國小人數優勢和體育班選手，這種表現相當不簡單，也讓全國拔河協會肯定小朋友表現。



今天義賣活動中，前金湖鎮民代表林長鴻慨捐1萬元、人翔體育用品公司捐款5000元，讓拔河隊師生倍感振奮。



吳映潔說，義賣雖然只有一天，但紀念衫持續接受預訂中，一件600元，期盼鄉親共襄盛舉，讓孩子一圓國外拔河的願望。（編輯:陳政偉/孫承武）1070615