睽違逾1年一軍登板 周磊19日生涯初先發

中職中信兄弟投手周磊本季從二軍出發，目前一軍隨隊，預計19日先發對戰Lamigo桃猿隊，將是生涯首度以先發投手角色在一軍登板，他坦言，目前還不會緊張，但希望自己緊張一點，也期待自己首度先發能拿下首勝。中央社記者黃巧雯攝 107年6月15日

（中央社記者黃巧雯桃園15日電）中華職棒中信兄弟投手周磊本季從二軍出發，目前一軍隨隊，他過去以後後援為主，預計19日先發對戰Lamigo桃猿隊，將是生涯首度以先發投手角色在一軍登板。



周磊2015年加入中信兄弟，生涯累計戰績2勝3敗、8個中繼點，防禦率8.29，以中繼、後援為主，最近一次出賽已是去年5月11日。



周磊本季在二軍出賽11場，全是先發，投56.1局，繳出5勝3敗的成績，防禦率5.43，原訂17日先發對Lamigo桃猿隊，受今天比賽延賽影響，將順延至19日先發，將是他一軍生涯先發初登板。



不過，周磊坦言，目前還不會緊張，但會希望自己緊張一點，也期待自己首度先發能拿下先發首勝。



今年上半季尾聲才升上一軍，周磊表示，在二軍就是全力比賽，並自認現在狀況還不錯，對於自己從中繼改成先發，他透露兩個角色都很喜歡。



周磊去年下半季就沒有在一軍出賽紀錄，他坦言遇到瓶頸，球速找不回來，後來教練持續嘗試不同方法協助調整，並拍攝投球影片、找出問題，他也感謝二軍教練團調整，讓他漸入佳境。（編輯：管中維）1070615