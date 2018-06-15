悍將擊敗獅隊 桃猿最快16日主場封王

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅上半季爭冠關鍵期並不順，先發投手瑞安3局狂失8分，打線受制於富邦悍將先發投手伍鐸，以1比12吞敗；Lamigo桃猿上半季封王魔術數字降至2，最快明天拋下封王彩帶。



Lamigo桃猿隊13日比賽以6比5擊敗統一獅隊，點亮上半季封王魔術數字3（M3），今天桃猿與中信兄弟隊比賽因雨延賽，統一獅隊不敵悍將隊，賽後桃猿上半季封王魔術數字降至2，只要明天獅隊再輸給悍將隊、桃猿擊敗兄弟隊，桃猿就能順利在主場拋下上半季封王彩帶。



獅隊先發投手瑞安今天表現不如預期，總計投3局被敲10支安打，3局被林哲瑄敲出3分砲，總計失掉8分皆為責失分，為瑞安本季先發出賽單場最多失分。



悍將隊投手伍鐸近期先發出賽狀況不錯，今天前5局僅被敲出3支安打，直到6局接連被敲安打失掉唯一1分，總計投7局被敲5支安打，投出4次三振，拿下近期出賽4連勝、個人本季第9勝。



悍將隊今天首局靠著接連保送、安打、高飛犧牲打，開賽取得2比0領先，2局再靠著接連5支安打、保送，單局再添3分，3局林哲瑄敲出個人本季第6轟，3分砲替球隊拉開領先差距，5局再靠著申皓瑋三壘打、張正偉安打、林益全二壘打、高飛犧牲打拿分，5局打完團隊就拿下10分，悍將隊中止近期3連敗。（編輯：管中維）1070615