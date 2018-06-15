/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世界盃世足石門水庫鄭問
>rss

悍將擊敗獅隊 桃猿最快16日主場封王

發稿時間：2018/06/15 22:27

最新更新：2018/06/15 22:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅上半季爭冠關鍵期並不順，先發投手瑞安3局狂失8分，打線受制於富邦悍將先發投手伍鐸，以1比12吞敗；Lamigo桃猿上半季封王魔術數字降至2，最快明天拋下封王彩帶。

Lamigo桃猿隊13日比賽以6比5擊敗統一獅隊，點亮上半季封王魔術數字3（M3），今天桃猿與中信兄弟隊比賽因雨延賽，統一獅隊不敵悍將隊，賽後桃猿上半季封王魔術數字降至2，只要明天獅隊再輸給悍將隊、桃猿擊敗兄弟隊，桃猿就能順利在主場拋下上半季封王彩帶。

獅隊先發投手瑞安今天表現不如預期，總計投3局被敲10支安打，3局被林哲瑄敲出3分砲，總計失掉8分皆為責失分，為瑞安本季先發出賽單場最多失分。

悍將隊投手伍鐸近期先發出賽狀況不錯，今天前5局僅被敲出3支安打，直到6局接連被敲安打失掉唯一1分，總計投7局被敲5支安打，投出4次三振，拿下近期出賽4連勝、個人本季第9勝。

悍將隊今天首局靠著接連保送、安打、高飛犧牲打，開賽取得2比0領先，2局再靠著接連5支安打、保送，單局再添3分，3局林哲瑄敲出個人本季第6轟，3分砲替球隊拉開領先差距，5局再靠著申皓瑋三壘打、張正偉安打、林益全二壘打、高飛犧牲打拿分，5局打完團隊就拿下10分，悍將隊中止近期3連敗。（編輯：管中維）1070615

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP