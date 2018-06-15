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西門內斯關鍵進球 烏拉圭驚險擊敗埃及

發稿時間：2018/06/15 22:38

最新更新：2018/06/15 22:38

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（中央社記者李晉緯台北15日電）「埃及梅西」薩拉赫今天未在世界盃小組賽亮相，讓埃及戰力大打折扣，但烏拉圭屢攻不下，兩隊一路僵持，直到比賽第89分鐘，西門內斯頭槌破網，烏拉圭最終以1比0擊敗埃及。

2018年世界盃足球賽14日起在俄羅斯展開，今天A組小組賽由埃及對上烏拉圭，在歐冠盃決賽肩膀受傷的薩拉赫（Mohamed Salah）整場比賽都未上場，埃及戰力大受影響。

上半場烏拉圭的控球時間達58%，優於埃及的42%，但烏拉圭僅1次射正紀錄，表現不如2次射門全是射正的埃及，看得出烏拉圭雖掌握較多進攻機會，但把握度不如埃及，半場踢完，兩隊以0比0戰成平手。

下半場比賽雙方仍舊僵持不下，欲趁薩拉赫缺賽搶下勝利的烏拉圭加強進攻，攻勢一波接一波，蘇亞雷斯（Luis Suarez）、卡瓦尼（Edinson Cavani）幾次攻門也都頗具威脅，可惜遲遲未能進球。

直到比賽終了前，烏拉圭獲得一次自由球機會，球開入後西門內斯（Jose Maria Gimenez）在比賽第89分鐘頭槌建功，讓烏拉圭取得1球領先。傷停補時階段，埃及仍無法進球，最終烏拉圭以1比0擊敗埃及。

烏拉圭今天獲勝，收下3分積分，雖戰績與昨天以5比0大勝沙烏地阿拉伯的俄羅斯相同，但在比較淨勝球後，烏拉圭暫時排名A組第2。

烏拉圭過去曾在1930年、1950年兩度奪冠，埃及過去則是在1934年、1950年兩度進到世界盃32強，但都未能贏球，今天僵持大半場仍輸球，讓埃及與世界盃首勝擦身而過。（編輯：唐聲揚）1070615

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