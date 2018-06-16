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世界盃首戰防守強悍 冰島爆冷踢平阿根廷

發稿時間：2018/06/16 23:27

最新更新：2018/06/16 23:27

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（中央社記者李晉緯台北16日電）首度踢進世界盃的冰島，今天面對整場比賽持球時間比超過7成、有26次射門機會的阿根廷，用強悍防守擋下一波波攻擊，再靠芬柏加松踢進隊史在世界盃的首球，爆冷以1比1踢平阿根廷。

2018年世界盃足球賽14日在俄羅斯揭開序幕，今天進行的D組賽事，由5度獲金球獎的名將梅西（Lionel Messi）領軍的傳統勁旅阿根廷，出戰首度進軍世界盃的傳奇新軍冰島。

比賽開踢不久，阿根廷就展現老牌強隊的實力，阿奎洛（Sergio Aguero）在禁區接獲傳球，一個轉身就起腳射門，球刁鑽穿過3名防守球員和對方門將，讓阿根廷在比賽第19分鐘就取得1球領先。

但人口僅33.4萬人的冰島，芬柏加松（Alfred Finnbogason）於比賽第23分鐘，在禁區截獲隊友攻門時被檔下的反彈球，直接起腳射門破網，讓冰島以1比1追平，這是冰島隊史在世界盃32強賽的第一個進球。

比賽進入下半場，冰島在比賽第63分鐘被判犯規，讓梅西有機會靠12碼球助阿根廷超前，但梅西的進攻方位完全被冰島守門員預測到，成功飛撲擋下梅西來球，守住兩隊平手的局面。

之後梅西包含幾次自由球，有不少攻門機會，可惜都在冰島多人聯防的情況下，未能讓球破網，終場冰島以1比1爆冷踢平阿根廷。

阿根廷16次進到世界盃32強，是1978年、1986年兩度奪冠的傳統勁旅，冰島則是首次進軍世界盃的新兵。（編輯：唐聲揚）1070616

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