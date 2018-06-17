砸大錢買世足黃牛票 中國球迷無怨無悔

（中央社台北17日電）不少沒在世足賽官網搶到票的中國球迷透過代理或「黃牛」購票，但往往多花冤枉錢，甚至被騙。不過，雖然價格遠超出官方價格，多數中國球迷都認為，比起國內的黃牛來說，這算良心價。



從世足賽官網購買球票的中國球迷約占4萬，但實際觀賽人數遠遠不止。綜合中國大陸媒體報導，中國球迷的門票往往來自3個途徑：官方訂票、贊助商或體育旅遊營運機構、現場或網路「黃牛」。



世界盃的球票中，70%屬於普通坐席票，全都出自國際足總官網，雖然官網是最便宜也最可靠的途徑，但也最難買，往往才開賣就銷售一空。



網上搶票拚不過別人，還可以拚財力。第二種方法是國際足總保留30%的「官方款待票」，價格依等級不同調漲。



在大陸，分組賽的官方款待票統一定價人民幣7000元（約新台幣3.2萬元），但一場決賽加兩場準決賽，包含莫斯科、聖彼德堡兩地觀光的旅遊產品，售價高達14萬6000元（約新台幣68.5萬元）。



除了上述兩種官方管道，世界盃球票還有幾家第三方機構在體育旅遊網站銷售，市面上不少旅行社也有銷售。但新華社說，這些管道基本都屬於非法，沒有官方背書，無法保障球迷權益。



部分中國球迷因此選擇到比賽現場碰運氣。15日舉行的西班牙對葡萄牙分組賽，2名中國球迷在現場花費約人民幣3600元（約新台幣1.7萬元）購買黃牛票，這場比賽在世界盃官網的訂價是210歐元（約新台幣7000元）。



雖然獲得的球票價格遠超出官方價格，但多數中國球迷都認為，這個價格可以接受，比起國內的「黃牛」來說，這算良心價。



他們還說，如果中國足協能積極協助球迷或為某些代理機構背書，使得球迷少一點擔心害怕，他們能更毫不猶豫地投入其中。（編輯：翟思嘉）1070617