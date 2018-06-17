小白球還在滾搶先補一桿 美國高球名將惹議[影]

影片來源：United States Golf Association YouTube頻道

（中央社紐約南安普敦17日綜合外電報導）美國名將米克森（Phil Mickelson）在美國高爾夫公開賽第3輪選擇去輕推仍在滾動的小白球，但堅稱這麼做並無意冒犯。米克森這個舉動讓他在第13洞苦吞6柏忌。



整起事件發生在辛尼考克高爾夫山莊（Shinnecock Hills）標準4桿的第13洞，米克森推桿後小白球滾過洞杯朝下坡溜去，米克森見狀小跑步到球邊並用球桿把球朝洞口回擊。



他打了8桿才把小白球打進洞，加上被罰兩桿，第13洞繳高於標準桿6桿的10桿，整輪成績來到高於標準桿11桿的81桿，為米克森美國公開賽參賽27次以來，最高桿數單輪成績。



但5座大賽冠軍得主米克森表示，他不是因為幼稚鬧脾氣才這麼做，即將過48歲生日的他說，他知道他的舉動會造成2桿罰桿，但與其讓小白球滾下果嶺，他寧願罰2桿。



「這叫做善加利用規則，當時情況是，我得來來回回打這一球，我欣然接受2桿罰桿也不要那樣做。」



米克森也有可能被判失去比賽資格，假如大會認定他犯下另一條更嚴重的規則：「比賽期間，選手不得蓄意採取行動來影響球的運動。」



然而，美國高爾夫球協會規則主管波登海默（John Bodenhamer）表示，米克森違規行動未達上述標準。



前美巡賽冠軍諾比羅（Frank Nobilo）並不買帳。紐西蘭籍的諾比羅以高爾夫頻道（Golf Channel）分析家身分說：「對我來說，事情很簡單明瞭，他應該被取消資格。」



「這麼做是對高球好。他不是善用規則，他是蓄意違背規則。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）1070617