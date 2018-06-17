王柏融遇低潮非壞事 曾豪駒點出關鍵

（中央社記者謝靜雯桃園17日）Lamigo桃猿隊強打王柏融今年球季表現相對低潮，昨天生涯第3度單場5打數無安打，打擊率跌破3成50；打擊教練曾豪駒點出想太多是關鍵，但也提到低潮非壞事，「會讓他更成熟」。



王柏融從2015年加入中職後，一直展現可怕打擊實力，前兩個球季單季打擊率都破4成，去年單季敲出31轟；跟過去幾個球季比起來，王柏融今年打擊狀況遇到較長的低潮期，昨天與兄弟隊交手，單場5打數沒有安打，賽後打擊率跌至3成47。



桃猿隊打擊教練曾豪駒表示，王柏融今年球季的狀況主要是想太多，過去幾個球季觀察王柏融打球，不會想太多、球來就打，但隨著這幾年磨練，他的心態、想法更成熟，曾豪駒說：「當可以控制很多面的時候，或許有慾望、有想法，別人認識你越多、了解你越多，會去攻擊弱點，當想要去改善弱點時，好的東西有沒有保留下來比較重要。」



王柏融自己也知道問題出在哪，曾豪駒認為回到最初、最簡單的打球心態是關鍵。但曾豪駒認為這樣的低潮對球員來說不見得是壞事，低潮是球員生涯必經的過程：「知道遇到低潮時怎麼去調整，面對過低潮，之後就能知道如何去調整自己，這會讓他變得更成熟。」



曾豪駒以廖健富為例，廖健富今年新人球季打出亮眼成績，目前為止打擊率持續維持在4成以上，曾豪駒指出，廖健富現在的感覺，就像前幾年的王柏融，上場沒有太多想法，只是想著把球打好，「他可以當成王柏融的借鏡，但不需要有壓力，王柏融應該要跟自己比較」。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070617