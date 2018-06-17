廖健富表現超預期 補起王柏融低潮扮關鍵

中職Lamigo桃猿隊17日與中信兄弟交手，力拚主場封王。8局下桃猿廖健富（中）敲出中外野方向三壘安打，帶有兩分打點，打破0比0僵局。中央社記者張新偉攝 107年6月17日

（中央社記者謝靜雯桃園17日電）Lamigo桃猿隊超級新人廖健富，本季至今打擊率維持在4成以上，打擊教練曾豪駒直呼：「表現出乎預期」，適時補起王柏融打擊狀況相對不穩定的時期，成為桃猿上半季封王的關鍵。



廖健富在業餘時期就是備受看好的強打者，球季還沒開打前，原本教練團內也有聲音，對廖健富面對更高職棒層級的適應狀況有些疑慮，但廖健富用好表現證明自己。



廖健富本季僅在5月24日賽後打擊率跌至3成99，其餘時間打擊率都維持在4成之上。今天賽前出賽56場，敲出87支安打，包括8發全壘打，打擊率4成22，長打率6成21，暫居中職打擊王、安打王和打點王。



桃猿隊打擊教練曾豪駒談起廖健富直言，「知道他ok，但沒有想到他可以打得這麼好，觀察他的心態，感覺蠻成熟的，表現出乎預期」。曾豪駒表示，年輕球員打得好的時候，就會想要打得更好，「但廖健富沒有這種狀況，不會有太大的野心，每天做好該做的事，上場就是把球擊好」。



曾豪駒認為廖健富現在給人的感覺，就像前幾個球季的王柏融，今年王柏融雖然整體狀況還是不錯，但遇到多段低潮期，廖健富適時跳出來，成為打線穩定的一環，「補足了柏融狀況不好的時期」，今天關鍵比賽也敲出關鍵三壘打，送回球隊前2分，帶起球隊士氣。



廖健富今年狀況亮眼，但曾豪駒認為，挑戰在今年之後，「現在感覺怎麼打都是安打，但明年開始的球季，或許他也會遇到跟王柏融一樣的狀況，該怎麼去面對、克服才是關鍵」。（編輯：吳協昌）1070617