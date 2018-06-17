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桃猿上半季封王關鍵 廖健富英雄出少年

發稿時間：2018/06/17 23:52

最新更新：2018/06/18 00:12

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中華職棒29年上半季季冠軍17晚間在桃園出爐，Lamigo桃猿隊成功抱回隊史第11座季冠軍，全場藍色彩帶飄揚，球員嗨翻。中央社記者張新偉攝　107年6月17日中華職棒29年上半季季冠軍17晚間在桃園出爐，Lamigo桃猿隊成功抱回隊史第11座季冠軍，全場藍色彩帶飄揚，球員嗨翻。中央社記者張新偉攝　107年6月17日

（中央社記者謝靜雯桃園17日電）中職Lamigo桃猿隊捕手廖健富「英雄出少年」，目前為止打擊率幾乎都維持在4成，封王戰也敲出關鍵三壘打扮搶勝關鍵；廖健富表示，大家目標一致，很開心幫助球隊拿下勝利。

廖健富新人球季就有亮眼表現，今天桃猿隊與中信兄弟隊比賽，兩隊比賽前半段僵持不下，8局王柏融、林立接連安打，廖健富關鍵三壘打，一棒送回2分，陳俊秀再補上安打，送回球隊第3分，終場桃猿就以3比1順利拋下封王彩帶。

總教練洪一中直言，桃猿隊能夠順利拿下上半季冠軍的關鍵是攻擊方面的提升，特別點名廖健富「英雄出少年」。洪一中表示，王柏融今年有陣子出現小低潮，「廖健富都能幫忙補上戰力，學弟幫忙學長，很多比賽的關鍵一擊都是靠廖健富」。

廖健富表示，今天比賽前幾次打擊機會，節奏有點急，忘記了一些該有的步驟，教練團不斷提醒，後面幾次打擊機會也有調整，收到不錯成效。

在封王戰扮演關鍵角色，廖健富表示：「很開心有扮演好自己的角色，大家一直以來的目標都很一致（奪冠），我也不斷的告訴自己，相信自己、要有信心。」（編輯：林治平）1070617

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