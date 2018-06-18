/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島

巴西遭瑞士追平 世足首戰1比1言和

>rss

敗給墨西哥 德總教頭：我們踢得糟透了

發稿時間：2018/06/18 03:09

最新更新：2018/06/18 03:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）德國隊今天在世界盃小組賽以0比1爆冷敗給墨西哥隊，德國隊總教練勒夫（Joachim Loew）賽後毫不掩飾地表示：「我們踢得糟透了。」

勒夫指出：「上半場我們踢得很糟，日平的打法施展不開，我們的進攻和傳球都無法產生預期的效果。下半場我們搶攻，但墨西哥隊後撤固守後防。」

他並說：「我們有好幾次射門機會，但似乎球運不佳，就是攻不進。賽末，我們有時不夠冷靜。」

德國隊後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）表示，德國隊近來幾場比賽防守的問題明顯可見，敗給墨西哥隊並不意外。

胡梅爾斯說：「墨西哥隊勝出是他們應得的，並非僥倖獲勝。我們在後防的掩護上經常做得不夠好，許多次只有博阿騰（Jerome Boateng）和我本人。」

他指出：「我們在數天前（熱身賽）就被警告了。我們今天的表現，和我們與沙烏地阿拉伯的熱身賽（德國2比1獲勝）沒有兩樣，只是今天對手比較強。」

德國隊中場克羅斯（Toni Kroos） 坦承，目前情勢險峻。他說：「我們現在面臨強大壓力，我們必須贏得接下來的兩場小組賽拿下積分6分。」

他表示：「我們踢得不好。整體而言，我們有機會，但是就是無法攻門成功。我們在前線經常太容易就失去球權。墨西哥隊在前線經常有2至3人，我們無法有效攔阻他們。」（譯者：嚴思祺）1070618

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0610-0616）

一週重要新聞影像回顧（0610-0616）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP