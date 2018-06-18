中職新人測試會登場 4球團約30人到場觀察

2018年中華職棒新人測試會18日於新莊棒球場舉行，中職4隊總計來了約30名教練、球探等球團相關人員到場。中央社記者謝靜雯攝 107年6月18日

（中央社記者謝靜雯新北18日電）2018年中華職棒新人測試會今天於新莊棒球場舉行，中職4隊總計來了約30名教練、球探等球團相關人員到場；此次野手素質平均，蝴蝶球投手蔡易廷登板，吸引各隊教練團目光。



今天測試會中信兄弟隊陣仗最大，包括總教練史耐德、投手教練伯納等6名教練，加上2名翻譯、2名球探，和1名行政人員到場，Lamigo桃猿隊9人出席，由總教練洪一中領軍，總計來了5名教練、4名球探。



富邦悍將隊由副領隊陳金鋒、總教練葉君璋帶隊，總計6人到場，統一獅隊由首席教練許聖杰領軍，總計4人到場；此次新人測試會總計85人參加，分38組進行投打實戰測試，每名投手面對7名打者，每名打者有5次打擊機會。



獅隊首席教練許聖杰表示，今年有看到一些蠻有潛力新秀，投手部分蝴蝶球投手蔡易廷吸睛，19歲投手吳俊偉飆速148公里，也看好他的未來性；至於野手方面，點名林驛騰、測試會開轟的高杰潛力不錯。



測試會今天結束後，各隊會繳交推薦名單，中職將於明天公布測試會教練團推薦名單，中職選秀會名單於6月25日確定，選秀於7月2日舉行。（編輯：張芷瑄）1070618