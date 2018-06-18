/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震巴西端午 世足轉播
>rss

中職新人測試會登場 4球團約30人到場觀察

發稿時間：2018/06/18 15:26

最新更新：2018/06/18 15:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018年中華職棒新人測試會18日於新莊棒球場舉行，中職4隊總計來了約30名教練、球探等球團相關人員到場。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日2018年中華職棒新人測試會18日於新莊棒球場舉行，中職4隊總計來了約30名教練、球探等球團相關人員到場。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日

（中央社記者謝靜雯新北18日電）2018年中華職棒新人測試會今天於新莊棒球場舉行，中職4隊總計來了約30名教練、球探等球團相關人員到場；此次野手素質平均，蝴蝶球投手蔡易廷登板，吸引各隊教練團目光。

今天測試會中信兄弟隊陣仗最大，包括總教練史耐德、投手教練伯納等6名教練，加上2名翻譯、2名球探，和1名行政人員到場，Lamigo桃猿隊9人出席，由總教練洪一中領軍，總計來了5名教練、4名球探。

富邦悍將隊由副領隊陳金鋒、總教練葉君璋帶隊，總計6人到場，統一獅隊由首席教練許聖杰領軍，總計4人到場；此次新人測試會總計85人參加，分38組進行投打實戰測試，每名投手面對7名打者，每名打者有5次打擊機會。

獅隊首席教練許聖杰表示，今年有看到一些蠻有潛力新秀，投手部分蝴蝶球投手蔡易廷吸睛，19歲投手吳俊偉飆速148公里，也看好他的未來性；至於野手方面，點名林驛騰、測試會開轟的高杰潛力不錯。

測試會今天結束後，各隊會繳交推薦名單，中職將於明天公布測試會教練團推薦名單，中職選秀會名單於6月25日確定，選秀於7月2日舉行。（編輯：張芷瑄）1070618

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP