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陳琥好表現激勵 陳豪測試會3安拚中職

發稿時間：2018/06/18 16:56

最新更新：2018/06/18 17:12

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zoom in 中華職棒中信兄弟隊投手陳琥的哥哥陳豪（圖），今年再度挑戰中職測試會，他坦言看著陳琥在職棒的表現很受激勵，想要再拚拚看。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日中華職棒中信兄弟隊投手陳琥的哥哥陳豪（圖），今年再度挑戰中職測試會，他坦言看著陳琥在職棒的表現很受激勵，想要再拚拚看。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日

（中央社記者謝靜雯新北18日電）中信兄弟隊投手陳琥的哥哥陳豪，去年參賽中職測試會沒獲得青睞，今年再度挑戰，他坦言看著陳琥在職棒的的表現受到激勵，「自己也會想要更努力、再拚拚看」。

陳豪今年25歲，目前效力新北市成棒隊，去年參加中職新人測試會，沒有得到教練團推薦，無法參加選秀，今年再度挑戰，今天測試會敲出3支安打，他表示今天感覺還不錯，「去年可能第一次參加，心理沒有調整好，這次抱著平常心，壓力也就沒有這麼大」。

過去這一年，陳豪表示一直嘗試加強擊球的掌握性，「還是想要再往更上一層的等級挑戰，但今年應該就是最後一次參加了」。

看著弟弟陳琥在職棒的表現，陳豪表示，有感覺陳琥在心態上更成熟，平常看比賽，雖然對於投手技術層面的東西不了解，但會和陳琥分享一些打者的心理，陳琥今年慢慢熬出頭，也刺激陳豪想要再拚拚看，希望有機會踏上職棒舞台。

陳豪測試會5次打擊機會，敲出3支安打，包括1支三壘打，打擊數據不錯，有中職球團教練看好潛力，今年很有機會受推薦參加選秀。（編輯：張芷瑄）1070618

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