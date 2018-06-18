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中職測試會挖投手潛力股 楊彬4K拚職棒夢

發稿時間：2018/06/18 17:51

最新更新：2018/06/18 18:45

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zoom in 高雄大學棒球隊投手楊彬（圖），在教練團鼓勵下參加中華職棒新人測試會，測試會飆4K、直球均速140公里左右，有不錯潛力。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日高雄大學棒球隊投手楊彬（圖），在教練團鼓勵下參加中華職棒新人測試會，測試會飆4K、直球均速140公里左右，有不錯潛力。中央社記者謝靜雯攝　107年6月18日

（中央社記者謝靜雯新北18日電）高雄大學棒球隊投手楊彬，在教練團鼓勵下參加中華職棒新人測試會，在測試會飆4K、直球均速140公里左右，有不錯潛力；楊彬表示，參加測試沒有設想太多，「大家都有職棒夢」。

此次新人測試會總計85人參加，分38組進行投打實戰測試，每名投手面對7名打者，每名打者有5次打擊機會；中職4球團總計派出約30名教練、球探及球團相關行政人員到新莊棒球場，要挖掘未來中職的潛力新秀。

測試會結束後，有球團教練透露，此次打擊素質比較平均，較突出的打者為前職棒球星黃忠義之子黃紹熙，黃紹熙今天5次打擊機會，敲出3支安打，包括2支三壘打，展現不錯打擊實力。

投手部分除了蝴蝶球投手蔡易廷外，投手楊彬也被點名有不錯潛力，楊彬今天直球均速約在140公里左右，搭配曲球製造速差，展現不錯控球能力，面對7名打者投出4次三振，另有1次保送。

楊彬表示，今天測試會很緊張，但上場不多想、全力丟，速度有發揮，球種除了直球、曲球外，還有變速球；楊彬透露，年初打春季聯賽時，雖然不算表現的特別突出，但教練團建議可以來試試看實力，對於測試會沒有太多的設想，就是想要一圓職棒夢。（編輯：張芷瑄）1070618

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