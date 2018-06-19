墨西哥：真有小地震 但和世足球迷狂跳無關

墨西哥國家地震研究所表示，17日當地時間上午10時24分和下午12時01分各發生一起小地震，世界盃進球時間則約在當地上午11時35分。（圖取自墨西哥國家地震研究所臉書www.facebook.com/SismologicoMX）

（中央社墨西哥市18日綜合外電報導）墨西哥國家地震研究所（National Seismological Service）今天表示，昨天首都出現地震活動，但和世界盃足球賽球迷歡慶進球沒有關聯。



墨西哥昨天世界盃首戰，22歲前鋒洛薩諾（Hirving Lozano）在莫斯科魯茲尼基體育場（Luzhniki Stadium）比賽第35分鐘射門破網，終場墨西哥就以1比0爆冷擊敗衛冕軍德國。





墨西哥17日世界盃首戰對上德國，22歲前鋒洛薩諾射門破網，墨西哥球迷開心慶祝。（達志提供）

地震研究所在報告中說，昨天當地時間上午10時24分和下午12時01分各發生一起小地震，世界盃進球時間則約在當地上午11時35分。



有地質學家昨天通報，他們偵測到一起人為地震，可能是墨西哥進球時，球迷「到處狂跳」所致。



墨西哥國家地震研究所今天說明，墨西哥市平日繁忙的交通和其他活動都會引發震盪，讓敏銳儀器偵測出波動。



地震研究所表示，球賽期間這些震盪格外平靜，因為民眾都聚在電視機前觀戰，球員破門後才出現起伏。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070619



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